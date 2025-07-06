تجديد حبس المتهمين بتركيب كاميرات داخل غرفة ملابس السيدات بجيم شهير بالمحلة

قررت جهات التحقيق في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، تجديد حبس اثنين من المتهمين بتركيب كاميرات مراقبة داخل غرفة تغيير ملابس السيدات بأحد صالات الألعاب الرياضية الشهيرة بالمدينة، وذلك لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ رسمي تقدمت به سيدة إلى الجهات الأمنية بمحافظة الغربية أفادت خلاله أن نجلتها اكتشفت وجود كاميرا مراقبة مخفية داخل غرفة خلع الملابس المخصصة للنساء داخل الجيم.

على الفور، انتقلت قوة أمنية من مديرية أمن الغربية إلى موقع البلاغ، حيث تم إجراء الفحص والمعاينة اللازمة، والتي أسفرت عن العثور على كاميرات مثبتة بشكل سري داخل الغرفة، وتبين أنها كانت تعمل بشكل فعلي، وتم التحفظ على أجهزة التسجيل الخاصة بها لفحص محتواها.

وخلال التحقيقات، أكدت السيدة أن إدارة الجيم أبلغتها في البداية بأن الكاميرات "معطلة ولا تعمل"، إلا أن الفحص الفني كشف كذب تلك الادعاءات، وأثبت أن الكاميرات نشطة وكانت تقوم بالتسجيل فعليًا.

وبناءً على نتائج التحريات والفحوص، تم ضبط اثنين من العاملين بالجيم، وحرر محضر رسمي بالواقعة، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة، التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات الجارية، مع استمرار عمليات الفحص والتحقيق لكشف كافة ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية.

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