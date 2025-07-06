6 متهمين من عائلة واحدة، ​​​​القصة الكاملة لمقتل فتاة على يد أسرتها بأبو النمرس

ارتفع عدد المتهمين في قضية مقتل فتاة وفصل رأسها عن جسدها في منطقة أبو النمرس إلى 6 أشخاص، بعد ضبط 2 من أقربائها.

المتهمون هم: والدها ووالدتها وزوجة والدها و3 آخرين بينهم ابن عمتها، واعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب فقد الفتاة لعذريتها على يد شاب ارتبطت به بعلاقة غير شرعية.

أمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل فتاة وفصل رأسها عن جسدها داخل منزلها بمنطقة أبو النمرس، وإلقاء الجثة في منطقة نائية، والرأس داخل أحد المصارف.

تحقيقات النيابة في مقتل فتاة علي يد أسرتها

وأفادت تحقيقات النيابة أن المجني عليها، وهي شابة في العقد الثالث من العمر، كانت قد تركت منزل أسرتها منذ أشهر، بعد خلافات عائلية، وتوجهت إلى مدينة الغردقة، حيث تزوجت من شاب دون علم أهلها.

وبعدما علمت الأسرة بمكانها، توجه الأب والأم إلى الغردقة وأقنعاها بالعودة إلى المنزل، وما إن عادت حتى ارتكب والدها الجريمة بمساعدة شقيقها وابن عمها، حيث قاموا بذبحها وفصل رأسها عن جسدها داخل إحدى الغرف، بحضور الأم.

وأفادت التحقيقات أن المتهمين وضعوا الجثة داخل جوال وألقوها بمنطقة نائية، بينما ألقوا الرأس في مصرف مجاور، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

العثور على جسد فتاة بأبو النمرس



البداية كانت بتلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارا من المقدم مصطفى المهدى رئيس مباحث أبو النمرس يفيد فيه بالعثور على جسد فتاة مجهولة الهوية في العقد الثاني من العمر مفصولة الرأس، داخل كيس بلاستيك ملفوفة بملاية وملقاة بالشارع بدائرة القسم.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، للقبض على الجناة، وتبين أن الفتاة عمرها 17 سنة، وتعمل بائعة بخور، وتم ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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