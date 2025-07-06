طلاب حقوق الجامعة الألمانية بالقاهرة في زيارة تدريبية للمحكمة الدستورية العليا

اختتمت كلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة فعاليات أعمال البرنامج التدريبي للفصل الدراسى الثاني بتنظيم زيارة علمية إلى المحكمة الدستورية العليا من قبّل الدكتور أشرف جابر الأستاذ بالكلية وبرعاية الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة.

طلاب الجامعة الألمانية بالمحكمة الدستورية العليا

بدأت الزيارة بحضور الطلاب وقائع جلسة منعقدة بالمحكمة، تضمنت العديد من الدعاوى الدستورية، وتخللها العديد من المرافعات القانونية الرفيعة، ما أتاح للطلاب الوقوف على العديد من المبادئ الدستورية التى أثُيرت في تلك الدعاوى، وكيفية تحليلها وتأصيلها دستوريًا، فضلا عن الاستيعاب العملى لطبيعة اختصاصات المحكمة الدستورية العليا.

دور المحكمة الدستورية في حماية الدستور وحقوق الإنسان

عقب انتهاء فاعليات أعمال الجلسة، اصطحب المستشار الدكتور طارق عبد القادر، الرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة، وفد الزيارة إلى القاعة الرئيسة بالمحكمة، حيث ألقى محاضرة وافية أستعرض فيها هيكل المحكمة وإختصاصاتها، مؤكدا على دورها البارز في حماية الدستور وترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما أوضح الصلة الوثيقة بين القضاء الدستوري وكافة فروع القانون، مع إشارة خاصة إلى القانون المدني.

طلاب الجامعة الألمانية بالمحكمة الدستورية العليا

وأعقب ذلك جولة داخل مبنى المحكمة وقاعاتها العريقة، لتعريف الطلاب بتاريخها وبأسماء المستشارين الذين تعاقبوا على رئاسة المحكمة منذ إنشائها.

وعلى هامش الزيارة، استقبلت المستشارة الدكتورة فاطمة الرزاز،نائب رئيس المحكمة الوفد الزائر بالترحاب ، بحضور المستشار علاء الدين أحمد السيد، نائب رئيس المحكمة .

وفي ختام الزيارة، قدّم الدكتور أشرف جابر درعًا تذكاريًا باسم الجامعة إلى المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، تقديرًا من الجامعة لدور المحكمة في تعزيز قدرات الطلاب العملية من خلال إتاحة تلك الفرصة التدريبية الفريدة، وتعبيرًا عن الشكر لحفاوة الاستقبال وثراء برنامج الزيارة.

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