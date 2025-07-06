الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طلاب حقوق الجامعة الألمانية بالقاهرة في زيارة تدريبية للمحكمة الدستورية العليا

طلاب الجامعة الألمانية
طلاب الجامعة الألمانية بالمحكمة الدستورية العليا

اختتمت كلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة فعاليات أعمال البرنامج التدريبي للفصل الدراسى الثاني بتنظيم زيارة علمية إلى المحكمة الدستورية العليا من قبّل الدكتور أشرف جابر الأستاذ بالكلية وبرعاية الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة.

طلاب الجامعة الألمانية بالمحكمة الدستورية العليا
طلاب الجامعة الألمانية بالمحكمة الدستورية العليا

بدأت الزيارة بحضور الطلاب وقائع جلسة منعقدة بالمحكمة، تضمنت العديد من الدعاوى الدستورية، وتخللها العديد من المرافعات القانونية الرفيعة، ما أتاح للطلاب الوقوف على العديد من المبادئ الدستورية التى أثُيرت في تلك الدعاوى، وكيفية تحليلها وتأصيلها دستوريًا، فضلا عن الاستيعاب العملى لطبيعة اختصاصات المحكمة الدستورية العليا.

دور المحكمة الدستورية في حماية الدستور وحقوق الإنسان

عقب انتهاء فاعليات أعمال الجلسة، اصطحب المستشار الدكتور طارق عبد القادر، الرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة، وفد الزيارة إلى القاعة الرئيسة بالمحكمة، حيث ألقى محاضرة وافية أستعرض فيها هيكل المحكمة وإختصاصاتها،  مؤكدا على دورها البارز في حماية الدستور وترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما أوضح الصلة الوثيقة بين القضاء الدستوري وكافة فروع القانون، مع إشارة خاصة إلى القانون المدني.

طلاب الجامعة الألمانية بالمحكمة الدستورية العليا
طلاب الجامعة الألمانية بالمحكمة الدستورية العليا

وأعقب ذلك جولة داخل مبنى المحكمة وقاعاتها العريقة، لتعريف الطلاب بتاريخها وبأسماء المستشارين الذين تعاقبوا على رئاسة المحكمة منذ إنشائها.

وعلى هامش الزيارة، استقبلت المستشارة  الدكتورة فاطمة الرزاز،نائب رئيس المحكمة الوفد الزائر بالترحاب  ، بحضور المستشار علاء الدين أحمد السيد، نائب رئيس المحكمة  .

وفي ختام الزيارة، قدّم الدكتور أشرف جابر درعًا تذكاريًا باسم الجامعة إلى المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، تقديرًا من الجامعة لدور المحكمة في تعزيز قدرات الطلاب العملية من خلال إتاحة  تلك الفرصة التدريبية الفريدة، وتعبيرًا عن الشكر لحفاوة الاستقبال وثراء برنامج الزيارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجامعة الألمانية بالقاهرة كلية الحقوق المحكمة الدستورية العليا القانون المدني حقوق الإنسان

مواد متعلقة

الجامعة الألمانية بالقاهرة تشارك وفد الشباب والرياضة في قمة شباب البريكس بالبرازيل

القوات البحرية تستقبل وفدًا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا

الأكثر قراءة

بعد صورة حفل عقد قران حفيد عادل إمام، ساويرس يوجه رسالة خاصة لعائلة الزعيم

تصادم مروع بين أتوبيس ونقل وميكروباصين على الطريق الإقليمي بالشرقية، والعناية الإلهية تنفذ 26 راكبا

التفاصيل الكاملة لواقعة شاب يحمل سيفًا ويهدد المارة على طريق الإسكندرية الصحراوي (فيديو)

بالأسماء.. إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتي ميكروباص بسوهاج (صور)

ظهر يرقص في حفل خاص، جماهير ليفربول تطالب برحيل نجم الفرق بسبب جوتا

تفسير حلم موت الأم في المنام وعلاقته بالخير والرزق والبركة

الحملاوي على أعتاب الأهلي رغم الانقسامات، تعرف على التفاصيل

في حالة غلقه، بدائل الطريق الإقليمي للمسافرين إلى القاهرة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة في السوق اليوم الاحد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

أسعار المانجو اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1178 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الناجي الوحيد يروي تفاصيل مثيرة عن حادث الإقليمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم موت الأم في المنام وعلاقته بالخير والرزق والبركة

في ذكرى عاشوراء، ماذا قال النبي عن مقتل الحسين رضي الله عنه

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بسوء الأحوال الصحية والنفسية

المزيد
الجريدة الرسمية