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القوات البحرية تستقبل وفدًا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا

القوات البحرية ,
القوات البحرية , فيتو
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 استقبلت القوات البحرية وفدًا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهذا في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل الدائم مع كافة المؤسسات الوطنية ونشر الوعى بين أبناء المجتمع.

تضمنت الزيارة عرض تقديمي لنشأة وتطور القوات البحرية ودورها فى تأمين وحماية الحدود البحرية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، فضلًا عن تفقد عدد من الوحدات البحرية، حيث تم استعراض الإمكانيات الحديثة والمتطورة التى شهدتها القوات البحرية مؤخرًا.

المحكمة الدستورية العليا

وأعرب الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية خلال كلمته عن تقديره لزيارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا لقيادة القوات البحرية، مُشيرًا إلى دورهم الوطنى فى تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق المواطن المصرى.

وأشار المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى اعتزازه وتقديره للجهود التى تبذلها القوات المسلحة فى حماية ركائز الأمن القومى المصرى، والحفاظ على أعلى معدلات القدرة والجاهزية فى ظل الظروف والتحديات الحالية، مشيدًا بما شاهدوه من تطوير للقدرات القتالية والإمكانيات التكنولوجية المتطورة للقوات البحرية.

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