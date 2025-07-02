الجامعة الألمانية بالقاهرة تشارك وفد الشباب والرياضة في قمة شباب البريكس بالبرازيل

شارك وفد من وزارة الشباب والرياضة في قمة أعمال البريكس بلس للشباب BRICS+ Youth Summit، الذى استضافته جمهورية البرازيل خلال شهر يونيو 2025.

مشاركة الجامعة الألمانية في قمة البريكس للشباب

جاء ذلك في إطار دعم الوزارة لبرامج التبادل الشبابي محليًا ودوليًا تعزيزا لدورهم في المحافل العالمية، حيث شارك في تلك القمة ضمن الوفد الطالب أدهم طارق حسنين بالجامعة الألمانية بالقاهرة.

ونوه طارق، بأن فعاليات أعمال القمة هدفت إلى تعزيز الحوار بين شباب دول مجموعة البريكس والدول الشريكة حول قضايا التنمية المستدامة والابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي، وتعميق التفاهم المشترك بين الثقافات المختلفة، والعمل على تطوير رؤى شبابية مشتركة لمستقبل أكثر شمولًا وتعاونًا.

جاءت مشاركته في فعاليات أعمال القمة خلال جلسة تناول فيها محورين رئيسيين، جاء الأول حول أبعاد التنمية الاقتصادية ومكافحة الجوع وتقليص الفجوات الاجتماعية، استعرض خلالها ملامح التجربة المصرية في التنمية من خلال "رؤية مصر ٢٠٣٠"، مشروعات البنية التحتية، وتطور العلاقات الاقتصادية مع دول البريكس، وازدياد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أبرز المبادرات الوطنية لتمكين الشباب

فيما ركز المحور التاني على برامج التعليم والتدريب وبناء القدرات، موضحا أبرز المبادرات الوطنية في تمكين الشباب، مثل منحة ناصر للقيادة الدولية وبرامج الدبلوماسية الشبابية، باعتبارها نماذج ناجحة في إشراك الشباب في صنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة لمشاركته مع مجموعتي عمل لإعداد توصيات قمة أعمال البركس قُدمت إلى ممثلي حكومات الدول الأعضاء في مجموعة البريكس.

مشاركة الجامعة الألمانية في قمة البريكس للشباب

وعلق أدهم عن تجربته في المشاركة في هذه القمة بقوله: "هذه التجربة التي خضتها تعد نقطة تحول في مسيرتي الأكاديمية والمهنية؛ إذ أُتيح لي، وأنا في العشرين من عمري، أن أُسهم في محفل دولي يجمع صانعي السياسات وصنّاع القرار وهذه المشاركة أتاحت لى فرصة متميزة للانخراط في حوارات استراتيجية حول قضايا تنموية محورية، وطرح لرؤى تستند إلى الخبرة المصرية، إلى جانب بناء شبكة علاقات فعالة مع شباب فاعلين من مختلف دول العالم تسهم في تعزيز التعاون والتفاهم بين الدول وحماية مصالحها الوطنية. مما زاد من قناعتي بأن الدبلوماسية الدولية تلعب دورًا أساسيًا في دعم وتأييد القضايا الوطنية للدول وبأنها ليست مجرد أداة تمثيلية، بل وسيلة حقيقية لتعزيز التعاون الدولي، وتحفيز التنمية الشاملة، وتمكين الأجيال الجديدة من المساهمة الفعلية في صياغة مستقبل أكثر عدلًا واستدامة".

اهتمام الدولة المصرية بدور الشباب في صياغة المستقبل

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن مشاركة شباب مصر في هذه القمة تعكس إيمان الدولة المصرية بدور الشباب في صياغة المستقبل والانفتاح على التجارب الدولية الرائدة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تتيح للشباب المصري فرصًا حقيقية للتواصل مع نظرائهم من مختلف الدول وتبادل الخبرات وبناء علاقات ممتدة تساهم في دعم توجهات الدولة نحو التنمية وبناء القدرات، وأضاف أن الوزارة مستمرة في دعم وتمكين الشباب على كافة المستويات محليًا ودوليًا.

وفى ذات السياق، فقد هنأ الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة الطالب أدهم بالجامعة على مشاركته في فعاليات قمة البريكس، متمنيا له التوفيق في كافة خطواته المستقبلية، مشجعا ًأياه على مداومة المشاركة في المبادرات التي تصادفه، داعيًا الطلاب أن يشاركوا في المبادرات الشبابية التي تطلقها مؤسسات الدولة لتعزيز دورهم في تحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى ان الجامعة الألمانية لا تدخر وسعًا بتمكين طلابها في المشاركة في العلاقات الدولية، وبناء شبكة من قادة المستقبل لمواجهة التحديات العالمية والمساهمة في صنع القرار على المستوى العالمي ،معربًا عن سعادته بمشاركة مصر في قمة البركس باعتبارها عضوا عاملا به،حيث ضمت القمة مشاركون من مختلف دول العالم تباحثوا معًا في سبل تعزيز أواصر التعاون على الأصعدة كافة، تحققيًا للسلام الشامل والتنمية المستدامة.

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