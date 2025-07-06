الأحد 06 يوليو 2025
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أخبار مصر

وزيرة التضامن: لن نسمح بالمتاجرة والتمثيل بنزلاء دور الرعاية

د. مايا مرسي وزيرة
د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو
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قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يحظر تمامًا تصوير النزلاء داخل دور الرعاية، وهناك مرصد بالوزارة يعمل على رصد الجمعيات والمؤسسات المخالفة لهذا القرار والتي تقوم بتصوير النزلاء والمتاجرة بهم.

 وقالت الوزيرة: "المتاجرة والتمثيل بنزلاء دور الرعاية لن نسمح به.. وأي جمعية أهلية هتخل بهذا التوجه سنحاسبها بالقانون".

إغلاق 26 دور رعاية في عام واحد

الوزيرة أكدت أنه جرى غلق 26 دور رعاية في عام واحد، ومن بينها الدور الـ12 الحرجة، كما تم تحويل 23 دارا لتنفيذ برامج الرعاية اللاحقة، بالإضافة إلى تسليم 110 وحدة سكنية لأبناء مصر خلال هذا العام

 

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التضامن الاجتماعي مع الصحفيين بديوان عام الوزارة واستعراض أبرز ملفات الوزارة خاصة المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادى.

وأوضحت أن إجمالي عدد المؤسسات وصل الى 446 مؤسسة، تتنوع ما بين 403 دور رعاية، و34 حضانة إيوائية، و27 بيتًا صغيرًا كما بلغ إجمالي عدد الأبناء المقيمين داخل دور الرعاية حتى الآن نحو 8,380 طفلا وشابا، من بينهم 5,448 تحت سن 18 عاما، و2,932 فوق سن 18 عاما، وهو العدد الذي يفترض خروجه من دور الرعاية في أقرب وقت وفقا للضوابط المعمول بها.

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