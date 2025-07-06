التضامن: تسليم 110 وحدات سكنية لخريجي دور الرعاية في 6 محافظات

قالت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة سلمت 110 وحدات سكنية لخريجي دور الرعاية في 6 محافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التضامن الاجتماعي مع الصحفيين بديوان عام الوزارة واستعراض أبرز ملفات الوزارة خاصة المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادى

وأشارت أن هذا يعد إنجازا مهما يخدم فئة من أكثر الفئات استحقاقا للدعم والرعاية، كما أن هناك ملفا ذا أهمية وهو منظومة الكفالة أو الأسر البديلة، وأن عدد الأسر الكافلة المسجلة رسميا في مصر وصل إلى 11,817 أسرة، وأن هذا يعكس مدى الإقبال على الكفالة كبديل إنساني عن الإقامة في دور الرعاية، كما أن عدد الأطفال المكفولين بلغ 12,096 طفلا، وأن نسبة الإناث منهم أكبر من الذكور.

وأوضحت أن الوزارة هذا العام قامت بتنفيذ 8,730 زيارة متابعة لتلك الأسر، من خلال فرق إدارة الحالة والرعاية، للتأكد من سلامة البيئة التي يعيش فيها الطفل، والتدخل في حال ظهور أي مشكلة، وقد انتهت بعض هذه الزيارات بتوصيات بسحب الكفالة.

وأشارت إلى أنه تم البدء في إجراءات سحب الكفالة من 10 أسر ثبت عدم ملاءمتها مما أن هناك حاليا 190 أسرة على قوائم الانتظار لاستكمال الإجراءات تمهيدًا للحصول على طفل في إطار منظومة الكفالة وأنه فى العام الماضي أقرّت اللجنة كفالة لـ361 طفلا، وخلال هذا العام ارتفع العدد إلى 390 طفلا، حيث ان كل 40 طفلا يحتاجون دارا واحدة على الأقل، أي أننا وفرنا ما يعادل احتياج لـ10 دور رعاية جديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.