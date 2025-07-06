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حوادث

المشدد 5 سنوات لبائع متهم بإصابة زميله بعاهة مستديمة في حلوان

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة بائع بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة خمسين ألف جنيه لاتهامه بإصابة زميله بعاهة مستديمة وحيازة سلاح أبيض "مطواة" بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهم حيازة سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني في غير الأحوال المصرح بها قانونيا والشروع في قتل بائع.

وكشف التقرير الطبي أن إصابة المجني عليه تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل الشفاء منها، تتمثل عجز باليد اليمنى وأن نسبة العجز حوالي 5%.

المشدد 5 سنوات لبائع متهم بإصابة زميله خر بعاهة مستديمة

وكان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين بائعين وسقوط أحدهما غارقا في دمائه، وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين صحة الواقعة.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على بائع بحوزته سلاح أبيض.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات نشبت بينه وبين المجني عليه حول مكان فرش البضاعة وبيعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة. وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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