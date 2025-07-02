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رياضة

أول ضحايا مونديال الأندية، بورتو البرتغالي يقيل مدربه رسميا

بورتو
بورتو

أعلن نادي بورتو البرتغالي إقالة مدربه مارتن أنسيلمي بعد خروجه من دور المجموعات بكأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

إقالة مدرب بورتو 

واحتل بورتو، الذي تعاقد مع المدرب الأرجنتيني  في يناير  الماضي بعقد يمتد لعامين ونصف العام، المركز الثالث خلف بالميراس وإنتر ميامي برصيد نقطتين فقط في المجموعة الأولى التي ضمت الأهلي أيضا.


وقال بورتو في بيان رسمي  "دخل النادي في مفاوضات مع المدرب مارتن أنسيلمي لإنهاء العقد الذي كان ساريا منذ يناير كانون الثانؤ 2025".


واحتل بورتو المركز الثالث في الدوري البرتغالي الموسم الماضي بفارق تسع نقاط خلف سبورتنط لشبونة البطل.

وكانت آخر مباراة خاضها أنسيلمي مع بورتو كانت ضد النادي الأهلي وانتهت بالتعادل بأربعة أهداف لمثلهم في كأس العالم للأندية.

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