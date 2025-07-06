على خطى أحمد عامر، محمد عطية: "لما أموت امسحوا فيلم عليا الطرب بالتلاتة"

على خطى الفنان الراحل أحمد عامر، طلب الفنان محمد عطية ونجم "ستار أكاديمي"، حذف فيلم عليا “الطرب بالتلاتة” بعد وفاته، وذلك من خلال موقع "فيس بوك".

محمد عطية في فيلم “عليا الطرب بالتلاتة”

وقال “عطية": “لما أموت ابقوا امسحوا فيلم عليا الطرب بالتلاتة، وسرعان ما تفاعل الجمهور مع المنشور ما بين مؤيد ومعارض”.

يشار إلى أن وصية المطرب الشعبي أحمد عامر، الذي توفي فجر الأربعاء الماضي، موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب إعلان مدير أعماله وعدد من زملائه حذف أغنياته من قنواتهم على منصة يوتيوب، استجابة لوصيته.

في الوقت نفسه، أعلن عدد من الفنانين اعتزامهم اتخاذ خطوات مشابهة، سواء عبر حذف أعمالهم الفنية أو اعتزال الغناء نهائيا خلال الفترة المقبلة.

“درس خصوصي” و“عليا الطرب بالتلاتة”

وسبق أن تحدث محمد عطية خلال لقاء سابق مع "فيتو"، وأكد أنه يحب فيلم “درس خصوصي”، ويكره فيلمه الآخر “عليا الطرب بالتلاتة”.

وأشار إلى أنه يتمنى أن يجدد تجربة التمثيل ويعود بالجمهور بعمل يليق به، مؤكدا أنه يحب فيلم “درس خصوصي”، ولكنه يكره فيلم “عليا الطرب بالثلاثة”، والذي قدمه مع ريكو وسليمان عيد وريهام عبد الغفور.

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