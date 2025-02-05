محمد عطية يكشف لـ "فيتو" عن 3 مشاريع غنائية جديدة

حرص الفنان محمد عطية نجم ستار أكاديمي على حضور حفل نجاح ألبوم أحمد سعد “حبيبنا” المقام حاليا في أحد الفنادق الكبري.

وقال محمد عطية خلال لقائه مع فيتو، إن أحمد سعد صديق مقرب له من سنوات كثيرة، مؤكدا أنه قدم ألبوما مميزا وشكلا مختلفا عما قدمه في السابق، متابعا؛ أنه أعاد للألبوم هيبته.

وأكد محمد عطية، أنه لديه 3 مشاريع غنائية جديدة منها واحد من كلمات الشاعر أحمد فؤاد نجم.

وأشار إلى أنه يتمنى أن يجدد تجربة التمثيل ويعود بالجمهور بعمل يليق به، مؤكدا أنه يحب فيلم درس خصوصي ولكنه يكره فيلم عليا الطرب بالثلاثة والذي قدمه مع ريكو وسليمان عيد وريهام عبد الغفور.

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