التفاصيل الكاملة لمقتل فتاة على يد مشرد بالأميرية.. المتهم: حاولت منعها من تعاطي المخدرات فشتمتني.. قتلتها بحجر ونادم على جريمتي

أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على محاكمة مشرد بتهمة قتل فتاة مشردة وإلقاء جثتها في أحد الشوارع بمنطقة الأميرية وقضت بمعاقبته بالسجن المؤبد.

وأمام النيابة وقف مرتديا ملابس رثة وجسم نحيل يبكي مبديا ندمه على ما اقترفته يداه بحق زميلته.

وأضاف المتهم أنه من المشردين طرده أهله من المنزل بعد انفصال والديه فالأم لا تريده والأب لا يتحمله فلم يجد له مأوى فحمل نفسه وهام على وجهه ينام في الشوراع وأسفل الكباري بمنطقة الأميرية.

وأشار المتهم إلى أنه تعرف خلال رحلة سيره في الشوارع على فتاة مشردة أيضا ليس لها أهل نشبت بينهما علاقة صداقة فكان يلازمها ولا يفارقها ظنا منه أنه يحميها فأخذته للعمل في التسول تارة وفي جمع القمامة وعبوات المياه الغازية الفارغة تارة أخرى.

المتهم: عملنا في جمع القمامة والتسول

وأوضح المتهم انهم كانوا يبيعون ما يجمعونه من قمامة وعبوات المياه الغازية وكان يشتري طعام لها، إلا أن الفتاة تعرفت على بعض المشردين السيئين فعلموها تعاطي المواد المخدرة وعرفوها على جالبها ومصدرها وباتت تنفق كل ما تشتريه على شراء المخدرات وتغيب عن الوعي بعد تعاطيها.

وأضاف المتهم: “في يوم الواقعة وبعد انتهائه والفتاة من عملهما في جمع القمامة وبيعهما ما جمعوه أخذت حصتها في المال ثم ذهبت واشترت به مواد مخدرة دون أن يعلم”.

المتهم: الفتاة تعرفت علي اصدقاء علموها تعاطي المخدرات

وأوضح المتهم أنه شاهد الفتاة تجلس مع أصدقاء السوء أسفل الكوبري في جلسة مزاج يتعاطون المواد المخدرة فذهب إليها ليعاتبها ويمنعها من تعاطيها، فنظرت إليه ووجهت كلمات قاسية إليه وعايرته بأن أهله طردوه من المنزل وسبته ونعتته بألفاظ نابية فضحك الجالسون معها عليه وجعلته يجلس وحيدا باكيا.

المتهم: قتلت المجني عليها انتقاما لكرامتي

وأشار المتهم إلى أنه قرر الانتقام لكرامته التي أهانتها الفتاة وخطط لضربها وقتلها وانتظرها حتى انتهت من تعاطي المخدرات وذهبت لتنام كعادتها أسفل الكوبري ثم انتظرها حتى استغرقت في النوم وانهال عليها بحجر كبير على رأسها ضربا حتى انفجر الدم من وجهها ولم يتركها إلا جثة هامدة.

وكانت مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر بأحد الشوارع في المنطقة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم وتبين العثور على جثة فتاة وبها إصابات طعنية وتهشم بالجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لتولي التحقيق.

معاينة مسرح الجريمة

وانتقل فريق من النيابة لمعاينة مسرح الجريمة وجثة المجني عليها حيث بمناظرة الجثة تبين أنها في العقد الثالث من العمر وترتدي كامل ملابسها ولا تحمل ما يثبت هويتها.

وأضافت المعاينة أنه عثر بجثة المجني عليها على إصابات عبارة عن كسر بالجمجمة نتيجة الضرب بآلة حادة عبارة عن حجر ودماء متناثرة في المكان.

تفاصيل مقتل فتاة الأميرية المشردة

وكشفت تحريات المباحث أن الفتاة من المشردين وليس لها مأوى وتعرفت على شاب آخر له نفس ظروفها، وفي يوم الواقعة رآها تتعاطى المخدرات مع آخرين فنهرها فردت عليه وسبته وهددته بإفشاء أسرار خاصة تعرفها عنه.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تم القبض على المتهم.

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