مايا مرسي: مليون و200 ألف مواطن استفادوا من خدمات التمكين الاقتصادي

قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إنه تم تطوير منصة تمكين الإلكترونية، وربط كل مؤسسات الوزارة لتقديم خدمات الإقراض بقيمة 10 مليارات جنيه للأسر، والربط بين أسر تكافل وكرامة وكذلك الأسر التي تحصل على قروض، كذلك التعاون مع وزارة التنمية المحلية لعرض منتجات الأسر المنتجة على المنصة الخاصة بالوزارة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال لقائها مع الصحفيين بديوان عام الوزارة إلى أن تمويل برنامج تكافل وكرامة حظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، حيث تضاعف 11 مرة منذ إطلاقه.

واكدت أن هناك أكثر من مليون و200 ألف مواطن استفادوا من خدمات التمكين الاقتصادي، فضلًا عن تمويل 18 ألفا و449 مشروعا متناهي الصغر، وتدريب 6249 سيدة أعمال.

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