إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بأسوان

أصيب 10 أشخاص، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الكرابلة التابع لمركز أدفو بمحافظة أسوان.

وكان مدير امن أسوان اللواء محمد أبوالليل تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق نزلة الكرابلة بأدفو أثناء اتجاه الميكروباص إلى مدينة أسوان.

وأسفر الحادث، عن إصابة 10 أشخاص تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى النيل بمدينة إدفو، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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