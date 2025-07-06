لغيابه عن العمل، محافظ الدقهلية ينقل مدير محطة مياه دميرة للعمل موظفا فنيا بالجمالية

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بجولة تفقدية مفاجئة بمحطة مياه الشرب بقرية دميرة التابعة لمركز طلخا، لمتابعة انتظام العمل وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، في إطار جولته الممتدة منذ ساعات الصباح الأولى في عدد من القطاعات على مستوى مراكز المحافظة.

نقل مدير المحطة للعمل موظفا فنيا بمحطة مياه الجمالية

وخلال جولة محافظ الدقهلية تبين غياب مدير المحطة عن مقر العمل، وفورا قرر المحافظ نقله من المحطة للعمل كموظف فني بمحطة مياه الجمالية، مع تعيين مدير جديد للمحطة لضمان الانضباط وحسن سير العمل، وكلف اللواء عماد عبد الله السكرتير العام بالمتابعة الميدانية على الطبيعة لأعمال المحطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين في نواحي العمل بها.

الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة، وأنه لا تهاون في متابعة الأداء

وأكد محافظ الدقهلية أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة، وأنه لا تهاون في متابعة الأداء داخل المواقع الخدمية لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

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