الأحد 06 يوليو 2025
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محافظات

جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية تكشف غياب مدير مستشفى دميرة وعدد من الأطباء

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية في مستشفى دميرة، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، مستشفى دميرة للصحة النفسية للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وذلك  في إطار جولته الميدانية المفاجئة المستمرة منذ ساعات الصباح الأولى لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

عدم تواجد مديرة المستشفى وغياب عدد من الأطباء 

وخلال الجولة، لاحظ المحافظ عدم تواجد مديرة المستشفى حتى الساعة التاسعة والربع صباحًا، إلى جانب غياب عدد من الأطباء، رغم تواجد عدد كبير من المرضى بالمستشفى.

وعلى الفور قرر المحافظ إحالة مديرة المستشفى للتحقيق العاجل، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تقصير في أداء الواجب الوظيفي، خاصةً في المؤسسات الخدمية التي تمس صحة وسلامة المواطنين.

تشكيل لجنة من مديرية الصحة للمرور على المستشفى

وكلف اللواء طارق مرزوق، الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتشكيل لجنة من مديرية الصحة للمرور على المستشفى، التي انتقلت على الفور، وكلف بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف، والتأكد من انتظام سير العمل وجودة الرعاية المقدمة للمرضى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتغيبين والمقصرين.

كما التقى المحافظ بعدد من المترددين على المستشفى واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة.

وشدد على أهمية حسن معاملة المرضى وذويهم، والارتقاء المستمر بالخدمة الصحية، والالتزام الكامل من جميع أفراد الطاقم الطبي والإداري.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي قطاع الصحة اهتمامًا بالغًا في ظل توجيهات القيادة السياسية، مشددًا على أن الالتزام والانضباط والرقابة المستمرة هي الركائز الأساسية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن.

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