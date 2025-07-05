ندب هاني مدكور مساعدًا لوزير التعليم العالي للمشروعات القومية

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا وزاريًا بندب الدكتور هاني عبد العزيز مدكور، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة أسوان، للعمل مساعدًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للمشروعات القومية.

السيرة الذاتية للدكتور هاني مدكور

يتمتع الدكتور هاني مدكور بخبرة أكاديمية وهندسية واسعة، حيث شغل منصب المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وشغل مدكور عددًا من المناصب القيادية والأكاديمية، منها عميد كلية الهندسة بـ جامعة الوادي الجديد، والمستشار الهندسي لجامعتي الوادي الجديد وأسوان، ووكيل كلية الهندسة بجامعة أسوان، ومدير وحدة إدارة المشروعات بجامعة جنوب الوادي (فرع أسوان)، وباحث مساعد بمعهد التحليل الإنشائي وقوة المواد بجامعة إنسبروك بالنمسا، كما شارك في عضوية لجنة المراجعة بالقطاع الهندسي لاعتماد المعاهد الهندسية العليا، ولجنة مراجعة المعايير المرجعية الوطنية لقطاع الهندسة، بالإضافة إلى عضويته بصندوق تطوير التعليم للمجمعات التكنولوجية.

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