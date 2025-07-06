الأحد 06 يوليو 2025
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خارج الحدود

ماكرون يعتزم زيارة بريطانيا الثلاثاء المقبل بشأن أوكرانيا

ماكرون،فيتو
ماكرون،فيتو

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة دولة للمملكة المتحدة، الثلاثاء، حيث يلقي خطابا أمام البرلمان البريطاني، ويشارك في ترؤس اجتماع بشأن أوكرانيا، في وقت تسعى لندن لتعزيز علاقاتها مع أوروبا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 (بريكست).

ودعا الملك تشارلز الثالث، الرئيس الفرنسي وزوجته بريجيت، للقيام بزيارة رسمية تستمر 3 أيام يعقد ماكرون خلالها محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال القمة الفرنسية البريطانية الـ 37، الخميس.

وتتركز المحادثات على دعم أوكرانيا والجهود المشتركة لوقف الهجرة غير القانونية عبر المانش وتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.


وأفاد قصر الإليزيه، بأن "هذه أول زيارة دولة للمملكة المتحدة يقوم بها رئيس دولة في الاتحاد الأوروبي منذ بريكست"، في إشارة إلى خروج بريطانيا من التكتل بعد استفتاء جرى عام 2016.

وأضاف: "إنها الأولى منذ أشار رئيس الوزراء كير ستارمر إلى ما وصفه بـ "إعادة إطلاق" العلاقات بين المملكة المتحدة وأوروبا".

وشهدت العلاقة السياسية بين باريس ولندن توترات في أعقاب بريكست وذلك في عهد الحكومة السابقة اليمينية المحافظة في بريطانيا.

كما تحسّنت العلاقات بعد تولي الحكومة العمالية برئاسة كير ستارمر السلطة، وبات البلدان الآن يقودان الجهود الأوروبية الرامية لتحقيق السلام في أوكرانيا.

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الاتحاد الاوروبي البرلمان البريطاني الرئيس الفرنسي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي وزوجته

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