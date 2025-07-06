واصلت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، متابعة وتغطية ورصد مستوى امتحانات الشهادة الثانوية العامة، حيث أدى طلاب شعبة العلمي رياضة الامتحان في مادة الرياضيات البحتة.

مؤسس "أمهات مصر": امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة "متوسط" ويحتاج لوقت أكثر

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن أغلب الطلاب وأولياء أمورهم أجمعوا علي أن أغلب أسئلة امتحان مادة الرياضيات البحتة جاءت مباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط، ولكن يحتاج لوقت أكثر للإجابة على جميع الأسئلة.

امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة

وتابعت: عدد كبير من الطلاب أوضحوا أن الجزء الخاص بأسئلة المقالي جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وبعض التريكات الصعبة، ولكن الامتحان في معظمه جيد.

وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، على ضرورة تشجيع أولياء الأمور لأبنائهم الطلاب والتركيز في باقي الامتحانات القادمة، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

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