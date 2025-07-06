الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مؤسس "أمهات مصر": امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة "متوسط" ويحتاج لوقت أكثر

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة، فيتو

واصلت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، متابعة وتغطية ورصد مستوى امتحانات الشهادة الثانوية العامة، حيث أدى طلاب شعبة العلمي رياضة الامتحان في مادة الرياضيات البحتة.

مؤسس "أمهات مصر": امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة "متوسط" ويحتاج لوقت أكثر

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن أغلب الطلاب وأولياء أمورهم أجمعوا علي أن أغلب أسئلة امتحان مادة الرياضيات البحتة جاءت مباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط، ولكن يحتاج لوقت أكثر للإجابة على جميع الأسئلة.

امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة 

وتابعت: عدد كبير من الطلاب أوضحوا أن الجزء الخاص بأسئلة المقالي جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وبعض التريكات الصعبة، ولكن الامتحان في معظمه جيد.

وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، على ضرورة تشجيع أولياء الأمور لأبنائهم الطلاب والتركيز في باقي الامتحانات القادمة، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد امهات مصر للنهوض بالتعليم اتحاد امهات مصر الثانوية العامة الشهادة الثانوية العامة امتحان الرياضيات البحتة امتحان مادة الرياضيات البحتة

مواد متعلقة

ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية لسهولة امتحان الرياضيات (صور)

طلاب الثانوية العامة في القاهرة: امتحان الرياضيات البحتة كويس ومحتاج طالب فاهم (فيديو)

الأكثر قراءة

بعد صورة حفل عقد قران حفيد عادل إمام، ساويرس يوجه رسالة خاصة لعائلة الزعيم

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون أعضاء المهن الطبية فى مجموع المواد

مقطع صادم، سائق ميكروباص يثير الرعب في الجيزة، ومطالبات للداخلية بمعاقبته (فيديو)

حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس على الطريق الإقليمي بالعاشر من رمضان ( فيديو وصور)

ريبيرو يوافق على ضم مصطفى محمد ويطلب حسم الصفقة

"الفرح كان هيبوظ".. ننشر سر غياب الزعيم عن حفل زفاف حفيده

بعد تكرار الحوادث عليه، وزير النقل يتفقد الطريق الإقليمي لتنفيذ تعليمات الرئيس السيسي

ظهر يرقص في حفل خاص، جماهير ليفربول تطالب برحيل نجم الفرق بسبب جوتا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

أسعار المانجو اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1178 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، الموز يبدأ من 17 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الناجي الوحيد يروي تفاصيل مثيرة عن حادث الإقليمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بسوء الأحوال الصحية والنفسية

الأوقاف تعقد 317 مجلسًا فقهيا حول "أحكام تناول المسكر والمخدر في الإسلام"

ماذا يقال عند المرور على مقابر المسلمين؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية