ابراهيم عادل صداع يتجدد في راس بيراميدز

تجددت أزمة احتراف إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز مرة أخرى مثلما يحدث كل عام بعد عدم حسم النادي موقف احترافه رغم تلقيه عدة عروض.

ويكمن الخلاف بين اللاعب والنادي السماوي في إصراره على الاحتراف الأوروبي رافضا الاحتراف بالدوريات الخليجية.

وتلقى إبراهيم عادل ثلاثة عروض من لوجانو السويسري وعرض من أحد فريق الدورى الفرنسى وعرضًا آخر من أحد فرق الدورى الإماراتى.

ابراهيم عادل والعروض الاوروبيه

ويعد العرض الإماراتى هو الاعلي حيث تبلغ قيمته لـ4 ملايين دولارفي حين طلب نادى لوجانو السويسري عقد جلسة زووم مع مسئولى الفريق السماوى من أجل التفاوض علي شراء إبراهيم عادل.

ويسعي نادي بيراميدز لاختيار العرض المالي الاعلي في الوقت الذي يرغب اللاعب في الاحتراف بدوري قوي.

ازمة بيراميدز وابراهيم عادل

يذكر انه مع كل فترة انتقالات بداية كل موسم تتجدد تلك الازمة بيم ابراهيم عادل وبيراميدز وكان اخرها رفض الاخير عرض خيتافي الذي تلقاه اللاعب الموسم الماضي.

وسبث خيتافي خلال السنوات الماضية تلقي ابراهيم عادل عدة عروض اوروبية وايضا محلية وابرزها النادي الاهلي لكن بيع اللاعب محليا مرفوض بنادي بيراميدز

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