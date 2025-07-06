الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ابراهيم عادل صداع يتجدد في راس بيراميدز

ابراهيم عادل، فيتو
ابراهيم عادل، فيتو

تجددت أزمة احتراف إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز مرة أخرى مثلما يحدث كل عام بعد عدم حسم النادي موقف احترافه رغم تلقيه عدة عروض.

ويكمن الخلاف بين اللاعب والنادي السماوي في إصراره على الاحتراف الأوروبي رافضا الاحتراف بالدوريات الخليجية.

وتلقى إبراهيم عادل ثلاثة عروض من لوجانو السويسري وعرض من أحد فريق الدورى الفرنسى وعرضًا آخر من أحد فرق الدورى الإماراتى.

ابراهيم عادل والعروض الاوروبيه

ويعد العرض الإماراتى هو الاعلي حيث تبلغ قيمته  لـ4 ملايين دولارفي حين طلب نادى لوجانو السويسري عقد جلسة زووم مع مسئولى الفريق السماوى من أجل التفاوض علي شراء إبراهيم عادل.

ويسعي نادي بيراميدز لاختيار العرض المالي الاعلي في الوقت الذي يرغب اللاعب في الاحتراف بدوري قوي.

ازمة بيراميدز وابراهيم عادل

يذكر انه مع كل فترة انتقالات بداية كل موسم تتجدد تلك الازمة بيم ابراهيم عادل وبيراميدز وكان اخرها رفض الاخير عرض خيتافي الذي تلقاه اللاعب الموسم الماضي.

وسبث خيتافي خلال السنوات الماضية تلقي ابراهيم عادل عدة عروض اوروبية وايضا محلية وابرزها النادي الاهلي لكن بيع اللاعب محليا مرفوض بنادي بيراميدز

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابراهيم عادل بيراميدز نادي بيراميدز إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز

مواد متعلقة

الذكرى الأولى لفقيد الكرة المصرية، كيف عاد أحمد رفعت من الموت ليكشف الحقيقة؟!.. مأساة وفاته أوجعت قلوب المصريين.. 35 صدمة كهربية أعادت قلبه للحياة.. من المتهم بالتسبب في رحيله؟!

“المصري” أول الأندية المشاركة في إحياء ذكرى وفاة اللاعب أحمد رفعت

عام على رحيل أحمد رفعت، قصة وفاة لاعب مودرن سبورت بعد أزمة صحية مفاجئة

مران منفرد في المشاركة الأولى لدغموم مع المصري

مفاجأة، الكاف يرفض إعفاء بيراميدز من خوض الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا

تفاصيل تعاقد المصري مع دغموم

فلومينينسي ضد الهلال، مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقناة الناقلة

كأس أمم أوروبا للسيدات، منتخب إسبانيا يكتسح البرتغالي بخماسية

الأكثر قراءة

بعد صورة حفل عقد قران حفيد عادل إمام، ساويرس يوجه رسالة خاصة لعائلة الزعيم

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون أعضاء المهن الطبية فى مجموع المواد

مقطع صادم، سائق ميكروباص يثير الرعب في الجيزة، ومطالبات للداخلية بمعاقبته (فيديو)

حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس على الطريق الإقليمي بالعاشر من رمضان ( فيديو وصور)

ريبيرو يوافق على ضم مصطفى محمد ويطلب حسم الصفقة

"الفرح كان هيبوظ".. ننشر سر غياب الزعيم عن حفل زفاف حفيده

بعد تكرار الحوادث عليه، وزير النقل يتفقد الطريق الإقليمي لتنفيذ تعليمات الرئيس السيسي

ظهر يرقص في حفل خاص، جماهير ليفربول تطالب برحيل نجم الفرق بسبب جوتا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

أسعار المانجو اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1178 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، الموز يبدأ من 17 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الناجي الوحيد يروي تفاصيل مثيرة عن حادث الإقليمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بسوء الأحوال الصحية والنفسية

الأوقاف تعقد 317 مجلسًا فقهيا حول "أحكام تناول المسكر والمخدر في الإسلام"

ماذا يقال عند المرور على مقابر المسلمين؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية