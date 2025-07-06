الأهلي يتواصل مع رضا سليم بعد وصول عرض الوداد المغربي

تواصل مسئولو النادي الأهلي مع المغربي رضا سليم لاعب الفريق من أجل حسم محطته القادمة بعد خروجه من قائمة الموسم الجديد حيث يمتلك اللاعب عرضا من الوداد المغربي بجانب عرض سيراميكا كليوباترا، حيث يفضل اللاعب العودة إلى المغرب على أن تشهد الساعات القادمة حسم الأمر.

كما قال مصدر داخل الأهلي: إن خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي وافق على ضم مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي لتدعيم صفوف الفريق الموسم القادم.

وعلمت فيتو أن ريبيرو أبلغ إدارة النادي الأهلي بضرورة التحرك لحسم الصفقة لتعويض الرحيل المنتظر لوسام أبو علي مهاجم الأهلي الذي اقترب من الرحيل إلي الريان القطري.

أرقام وإنجازات وسام أبو علي مع الأهلي

وسام أبو علي مع الأهلي منذ انضمامه للفريق شارك في 60 مباراة في جميع البطولات، بواقع 4244 دقيقة، نجح خلالها في إحراز 38 هدفا، وصنع 10 آخرين.

وعلى صعيد الألقاب، نجح المهاجم الفلسطيني في الحصول على لقبين للدوري المصري الممتاز، ولقب دوري أبطال أفريقيا، ولقب كأس السوبر المصري، ولقب كأس القارات الثلاثة.

كما حصد أبو علي لقب هداف الدوري الممتاز موسم 2023ـ2024، برصيد 18 هدفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.