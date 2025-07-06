الأحد 06 يوليو 2025
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حوادث

تجديد حبس مالك شركة لإلحاق العمالة بتهمة النصب والاحتيال بالجيزة

حبس متهم
حبس متهم

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس متهم بتزوير المحررات والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

القبض على مالك شركة سياحة بتهمة النصب

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تلقت معلومات عن قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة بتزوير المحررات والنصب والاحتيال. 

وأفادت التحريات بأن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم، عن طريق تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته عدد من الأختام والأكلاشيهات المقلدة والمنسوبين لعدد من الجهات، وكمية من المحررات الخالية البيانات والمعدة للتزوير، ومجموعة من طلبات التوظيف، والأدوات والأجهزة المستخدمة في أعمال التزوير بفحص الأجهزة الإلكترونية تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

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قاضي معارضات الجيزة الجيزة جرائم الاموال العامة

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