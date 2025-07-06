رافق اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، في جولة موسعة بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة عدد من المشروعات والمنشآت الحيوية في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية، خاصة في المدن السياحية

محافظ جنوب سيناء يرافق لجنة الإدارة المحلية في جولة تفقدية بشرم الشيخ شملت موقف الاتوبيسات والسوق القديم ومسجد الصحابة

بدأت الجولة بتفقد موقف سيارات الأجرة والأتوبيسات بشرم الشيخ، حيث تم متابعة انتظام حركة النقل الداخلي والخارجي، وتوافر الخدمات اللوجستية للمواطنين والسائحين، والوقوف على سبل تطوير المنظومة بما يواكب متطلبات المدينة السياحية العالمية.

كما تفقد المحافظ وأعضاء اللجنة موقف أتوبيسات شركة شرق الدلتا، وتابعوا مدى انتظام الرحلات المتجهة من وإلى شرم الشيخ، واستمعوا إلى آراء الركاب بشأن جودة الخدمة، وأسعار التذاكر، ومواعيد الانطلاق، في إطار حرص الدولة على رفع كفاءة منظومة النقل العام وتقديم خدمات لائقة وآمنة للمواطنين.

كما تفقد الوفد الحافلات الكهربائية الجديدة، التي تمثل نموذجًا ناجحًا للنقل الأخضر الذكي، في إطار جهود الدولة للتحول إلى منظومة مستدامة وصديقة للبيئة. وتُسهم هذه الحافلات في تنظيم حركة النقل داخل المدينة بشكل منتظم وآمن، فضلًا عن مظهرها الحضاري المتناسق مع هوية شرم الشيخ السياحية والبيئية. وقد أشاد أعضاء اللجنة بتجربة الحافلات الكهربائية باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

تواصلت الجولة بتفقد السوق التجاري القديم، أحد المقاصد السياحية الأساسية للزائرين، حيث تم متابعة الحالة العامة للمرافق والخدمات.

كما تضمنت الزيارة جولة داخل مسجد الصحابة، أحد أبرز المعالم الإسلامية الحديثة بالمدينة، حيث أبدى أعضاء اللجنة إعجابهم بالطابع المعماري المتميز للمسجد، والجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف في تقديم خطب الجمعة بثلاث لغات: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، بما يُعزز التفاعل مع السائحين ويعكس صورة مصر المنفتحة والمعتدلة.

وأكد المحافظ أن هذه الزيارة الميدانية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتكثيف الجهود نحو تطوير الخدمات السياحية والبنية الأساسية في المدن ذات الطابع الدولي، وعلى رأسها شرم الشيخ، مؤكدًا أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية مستدامة ترتكز على تحديث المرافق، وتحسين جودة الحياة، والحفاظ على الهوية البيئية للمدينة.

من جانبه، ثمّن النائب أحمد السجيني ما لمسه من تعاون وتنسيق بين الجهات التنفيذية، مشيدًا بحرص المحافظة على تطوير الخدمات والمرافق، ودعم التجارب الحديثة في النقل والإدارة والتنمية الحضرية.

وفي ختام الجولة، اكد المحافظ علي حرص المحافظة علي اتخاذ الإجراءات الفورية لتحسين مستوى الخدمات، مؤكدًا أن شرم الشيخ تُمثّل واجهة مصر السياحية، ومن الضروري مواصلة العمل على رفع كفاءتها بما يليق بمكانتها العالمية.

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