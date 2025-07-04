أول زيارة برلمانية للتجمعات التنموية بسانت كاترين، وفد محلية النواب يستمع لمشكلات بدو سيناء

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال الزيارة الميدانية لمحافظة جنوب سيناء، التجمعات التنموية الزراعية في مدينة سانت كاترين.

زيارة وفد مجلس النواب لمحافظة جنوب سيناء

وحرصت اللجنة برفقة اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، على عقد لقاء مطول مع الأهالي في مجمع وادي سعال، والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم.

لقاء أهالي التجمعات البدوية في سانت كاترين

وعبر الأهالي عن سعادتهم بزيارة أول وفد برلماني يزور التجمعات التنموية، ويلتقي أهالي البدو، فضلا عن ترحيبهم بالمحافظ، مؤكدين أنه أول محافظ يحرص على زيارتهم والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتها.



مشكلات التجمعات التنموية في سانت كاترين

واستمع الوفد البرلماني، برئاسة المهندس أحمد السجيني ومحافظ جنوب سيناء للأهالي، حيث تمثلت أبرز مشكلاتهم في الحاجة إلى خدمات صحية وتعليمية ومرافق خاصة توصيل المياه، حيث يعانون من قلة الخدمات، وبعد المسافة بين التجمعات والمدينة.

من جانبه أكد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، للأهالي، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حرصت على زيارتهم والاستماع إلى مطالبهم وقطعت حوالي 900 كيلو من القاهرة، سعيا إلى حل مشكلاتهم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

جهود الدولة لتنمية سيناء

وأوضح أن الدولة أقامت هذه التجمعات التنموية في ضوء الجهود الكبيرة التي تبذلها لتعمير وتنمية سيناء، وحرصًا على توفير حياة كريمة وفرص عمل للمواطنين في هذه المناطق، لافتًا إلى أنه تم التصديق على قرار فتح 8 وديان من أصل 11، حرصًا على دعم الأهالي، وجذب السائحين، حيث تستخدم هذه الوديان في إقامة رحلات السفاري مما يساعد على إدخال موارد للأهالي.

ووجه محافظ جنوب سيناء رسالة للأهالي، قائلًا: "لازم نحافظ على ما اكتسبناه حتى يتم البناء عليه وتقديم مزيد من الخدمات، ودعاهم إلى حسن التعامل مع السائحين لتقديم صورة جيدة عن السياحة في جنوب سيناء ولجذب مزيد من السائحين".

فيما قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "تفقدنا العديد من المشروعات التنموية والخدمية في المحافظة حتى الآن، ومنها مشروعات تكلفتها مليارات الجنيهات، إلا أن هذه الزيارة لتجمع وادي سعال أعتبرها أهم زيارة، وحرصنا على زيارتكم رغم أنها لم تكن مدرجة ضمن الجولة التفقدية، موجها الشكر للواء الدكتوؤ خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، الذي استجاب لطلب اللجنة بالزيارة والاستماع لمشكلات وشكاوى الأهالي.

مشكلات تجمع أهالي وادي سعال في سانت كاترين

وكشف الأهالي، أن تجمع وادي سعال يضم أكثر من 100 أسرة، وهذا التجمع في المنطقة منذ 200 سنة، مؤكدين توقف رحلات السفاري منذ 2008، فضلا عن إغلاق الوحدة الصحية منذ أكثر من 7 سنوات، مطالبين بإعادة تشغيلها، مع ضرورة تواجد طبيب، خاصة أن المستشفيات تبعد عنهم بمسافات طويلة، ويوجد بينهم كبار سن يتعرضون لأمراض مزمنة وحالات حرجة.

كماطالب الأهالي، من الوفد البرلماني ومحافظ جنوب سيناء، دعمهم في الحصول على حصص التموين، وكذلك توصيل المياه، وغيرها من الخدمات.

فيما استدعى، المحافظ، مديري مديريتي الصحة والتعليم في جنوب سيناء، لبحث مطالب الأهالي.

واشتكى بعض الأهالي من عدم قدرتهم على تغيير محال إقامتهم رغم انتظامهم في التجمع منذ 3 سنوات، مطالبين بوجود إمام في مسجد المرة بوادي سعال.

وأكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة حرصت على زيارة تجمع وادي سعال للاستماع إلى مشكلاتهم، مؤكدًا أن جميع مطالبهم سيتم تسجيلها لبحث الحلول الممكنة لها مع الجهات التنفيذية.

وطالب من رئيس مدينة سانت كاترين أن برصد مشكلات واحتياجات الأهالي ويتابعها بشكل مستمر لتخفيف معاناتهم.



وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إن الوفد البرلماني جاء إلى وادي سعال ليستمع إلى شكاوى الأهالي حرصًا على تسجيل هذه المطالب ودراستها مع المحافظة والجهات المعنية لإيجاد حلول لها لتوفير الخدمات المطلوبة وتلبية احتياجاتهم.



حل مشكلة توصيل المياه لتجمع أهالي سعال في سانت كاترين

وفي نهاية اللقاء، أوصى الوفد البرلماني بحل مشكلة توصيل المياه لتجمع وادي سعال وباقي التجمعات على أن يتم البدء بوادي سعال، وأنه يمكن وضع حلول تلك المشكلة في الخطة على مراحل وتقريب المياه من هذه التجمعات.

وتم التوافق بتحمل المحافظة 50% من تكلفة توصيل ماسورة مياه لوادي سعال، على أن تتحمل الشركة القابضة لمياه الشرب، باقي المبلغ، إلا أن المحافظ تعهد بتحمل المحافظة التكلفة الكاملة لتوصيل الماسورة لوادي سعال، شرط التوقيع على المسار والمسئولية.

من جانبه وجه المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر للمحافظ على مبادرته لرفع المعاناة عن الأهالي، مشددا على شركة المياه بتوصيل ماسورة مياه لتجمع آخر قريب من وادي سعال.

كما أجرى النائب أحمد السجيني، رئيس الوفد البرلماني، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأبلغه بتوصية اللجنة بتحمل الشركة مسئولية توصيل ماسورة مياه لقرية أخرى أو لأحد التجمعات التنموية في جنوب سيناء وأن المحافظة ستتحمل تكلفة توصيل ماسورة لوادي سعال، وأبلغه رئيس الشركة بالاستجابة لتوصية اللجنة.

جدير بالذكر أن مناطق شبه جزيرة سيناء شهدت إقامة 18 تجمع تنموى زراعى متكامل فى وسط وجنوب سيناء، من بينها 7 تجمعات في جنوب سيناء، تستهدف زراعة وتعمير مناطق صحراوية وتحويلها لمناطق توطين جديدة ومناطق إنتاج زراعي منوع، وكل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية ويضم أراضي زراعية مجهزةً ومنزلًا وديوانًا ومسجدًا ومدرسة تعليم أساسي وساحة رياضية ومرافق خدمية متنوعة وأنشطة ومشروعات إنتاجية.



يرأس الوفد البرلماني، المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ويضم الوفد النائبين محمد الحسيني، ومحمد وفيق، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب: درويش مرعي، خالد أبو نحول، محمود البرعي، رحاب الغول، إيمان الألفي، وسامية توفيق، ومن أمانة اللجنة أحمد حشيش، ومحمد شعبان.



كما رافق الوفد البرلماني، نواب جنوب سيناء، سيد عوض، حميد أبو بريك، جيفارا الجافي.



يرأس الوفد البرلماني، المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ويضم الوفد النائبين محمد الحسيني، ومحمد وفيق، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب: درويش مرعي، خالد أبو نحول، محمود البرعي، رحاب الغول، إيمان الألفي، وسامية توفيق.

كما يرافق الوفد البرلماني، نواب جنوب سيناء، سيد عوض، حميد أبو بريك، جيفارا الجافي، ومن أمانة اللجنة أحمد حشيش، ومحمد شعبان.

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