محافظ جنوب سيناء يرافق لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في جولة ميدانية بدهب

رافق اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، وعددًا من أعضاء اللجنة البرلمانية، ونواب المحافظة، في جولة ميدانية بمدينة دهب لمتابعة الحالة السياحية والخدمية، والوقوف على سير العمل في المشروعات التنموية بالمدينة.

وتأتي هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة متابعة الحالة الميدانية بكافة المحافظات، خاصة المدن السياحية، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين، والعمل على دعم تنافسية المقصد السياحي المصري وتعزيز الاقتصاد الوطني.

شملت الجولة تفقد أعمال التطوير الجارية بالممشى السياحي، والتأكد من كفاءة المرافق والخدمات المقدمة للزوار، بما يتماشى مع الطابع البيئي والسياحي الفريد لمدينة دهب.

تزايد الإقبال المحلي والدولي على المدينة

وخلال الجولة، حرص المحافظ ورئيس اللجنة البرلمانية على الالتقاء بعدد من المواطنين وأصحاب المحال والبازارات السياحية، واستمعوا إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تحسين بيئة العمل وتعزيز الحركة السياحية، خاصة في ظل تزايد الإقبال المحلي والدولي على المدينة.

كما التقى المحافظ علي هامش الجولة بعدد من الأطفال والأهالي الذين عبّروا عن سعادتهم بالزيارة، وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بمدينة دهب وتسعى لتطويرها بشكل مستدام يحافظ على طابعها البيئي والمعماري المميز.

من جانبه، ثمّن النائب أحمد السجيني التعاون القائم بين الجهات التنفيذية والتشريعية في دعم الخطط التنموية، مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة الميدانية لتذليل أية معوقات على أرض الواقع.

وفي ختام الجولة، وجّه المحافظ بسرعة دراسة المقترحات المقدمة من الأهالي وأصحاب الأنشطة السياحية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المرافق والخدمات، مؤكدًا أن أبواب المحافظة مفتوحة دائمًا للتواصل مع المواطنين، في إطار من الشفافية والاستجابة الفورية.

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