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محافظات

اكتشف غيابه وتكدس المزارعين لصرف حصص الأسمدة... محافظ الدقهلية يحيل مدير جمعية زراعية بطلخا للتحقيق

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، في جولة مفاجئة، إحالة مدير جمعية الإصلاح الزراعي بدميرة في طلخا  للتحقيق لعدم تواجده وتعطيل أعمال صرف الأسمدة للمزارعين.


إحالة مدير جمعية زراعية للتحقيق 

جاء ذلك خلال جول تفقدية مفاجئة لـمحافظ الدقهلية على جمعية الإصلاح الزراعي بقرية دميرة التابعة لمركز طلخا، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة المفاجئة لمتابعة أداء الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، والتأكد من وصولها للمواطنين.

 

غياب مدير الجمعية وتكدس المزارعين لصرف حصص الأسمدة 

وخلال تفقد محافظ الدقهلية لمقر الجمعية، تبين غياب مدير الجمعية عن عمله خلال المواعيد الرسمية، على الرغم من تواجد العديد من المزارعين في انتظار صرف حصصهم من الأسمدة.

وعلى الفور قرر المحافظ إحالة مدير الجمعية للتحقيق، مشددًا على ضرورة الانضباط التام والالتزام بساعات العمل لخدمة المواطنين، وخاصة في القطاعات الحيوية التي تمس حياة الفلاحين والمزارعين بشكل مباشر.

تسليم حصص الأسمدة المطلوبة للمزارعين

ووجه محافظ الدقهلية، المهندس محمد السيد وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، بالانتقال الفوري إلى الجمعية ومتابعة أعمال صرف وتوزيع الأسمدة للمزارعين، والمتابعة المستمرة لأعمال الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة والتأكد من تسليم حصص الأسمدة المطلوبة للمزارعين.

وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة، وتسعى إلى تذليل العقبات أمام الفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج في توقيتاتها، مؤكدًا أن أي تقاعس أو إهمال في تقديم الخدمة للمواطنين لن يتم التغاضي عنه مهما كان حجمه أو موقعه.

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الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية دميرة في طلخا

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