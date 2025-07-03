الخميس 03 يوليو 2025
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أخبار مصر

وزير الزراعة يتفقد أعمال حصر وتصنيف الأراضي الصحراوية بمحور "وادي النطرون ـ العلمين"

وزير الزراعة في وادي
وزير الزراعة في وادي النطرون

تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال دراسات حصر وتصنيف الأراضي الصحراوية في منطقة “العميد” الواقعة على مسار محور وادي النطرون – العلمين، وذلك على مساحة تبلغ 2300 فدان، والتي ينفذها مركز بحوث الصحراء.

ورافق وزير الزراعة خلال الجولة، الدكتور حسام شوقي رئيس مركز البحوث الصحراء، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث تم الاطلاع التي يجريها المركز لتنفيذ الحصر التصنيفي للأراضى بالأقاليم الصحراوية في مناطق مختلفة من الجمهورية في إطار المشروعات القومية للتوسع الزراعي الأفقى.

والتقى "فاروق" بالفريق البحثي برئاسة الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز واستاذ الاراضي، حيث استمع الى عرض تفصيلي لما يتم بذله من جهود، لإجراء هذه الدراسات لتقييم صلاحية الأراضي للزراعة في المناطق الصحراوية وتحديد محددات الاستغلال الزراعي وتخطيط إستغلالها الزراعي، بالإضافة إلى تحديد التراكيب المحصولية المناسبة للمنطقة وحساب المقننات المائية المطلوبة تمهيدًا لإدراج هذه الأراضي ضمن خطة الاستزراع والتنمية، لتعزيز استغلال الموارد الطبيعية في المناطق الصحراوية.

وثمن وزير الزراعة الجهود التي يقوم بها الباحثين من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة، وتحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن دعم المزارعين، وتقديم الخدمات التنموية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

كما طالبهم ببذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق المزيد من التنمية، واستغلال الموارد الطبيعية الاستغلال الأمثل، لافتا إلى أهمية تكثيف الجهود الميدانية والتواصل الدائم مع المزارعين والمنتفعين، وتذليل العقبات والتيسير عليهم.

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