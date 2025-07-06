الأحد 06 يوليو 2025
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حوادث

إحالة سائق ميكروباص للمحاكمة دهس سيدة بالهرم

محكمة
محكمة

أحالت نيابة الهرم سائق ميكروباص تسبب في مصرع سيدة مسنة دهسا أسفل عجلات سيارته أثناء محاولتها عبور الطريق، للمحاكمة.

 

وكانت النيابة قد أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، كما أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.

 

مصرع سيدة دهسا في الهرم

وكانت سيدة مسنة لقيت مصرعها، إثر تعرضها لحادث سير أثناء عبورها نهر الطريق بمنطقة الهرم، بعدما صدمتها سيارة ميكروباص كانت تسير بسرعة جنونية، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

 

وكان رئيس قطاع الغرب، العميد عمرو حجازي، تلقى إخطارا من رئيس مباحث قسم الهرم، المقدم مصطفى الدكر، يفيد بوقوع الحادث.

 

وبالانتقال والفحص، تبين أن الضحية كانت تعبر الطريق عندما اصطدمت بها سائق السيارة الميكروباص.

 

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