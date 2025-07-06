الأحد 06 يوليو 2025
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سياسة

كيف يضمن القانون حقوق الطرف الأضعف في منظومة العمل ؟

أطراف علاقات العمل،
أطراف علاقات العمل، فيتو

ظروف العمل وأشكال التوظيف يضمنهما قانون العمل، الذي يعد بحق الدستور الذي يحافظ على حقوق الجميع وخاصة الطرف الأضعف في العلاقة الإنتاجية، العامل.

حقوق العامل في القانون

والقانون لا يمنح العامل الأجر فقط، بل يمدّه بحقوق متكاملة تشمل الأمان الوظيفي، والعدالة في بيئة العمل، والتأمينات، والراحة، والحماية من التعسف.

وينص القانون على أن الأجر حق أصيل للعامل مقابل عمله، ويجب أن يُدفع في موعده دون تأخير، كما يجب أن يكون متناسبًا مع طبيعة الجهد المبذول والوضع الاقتصادي العام، ويُحتسب بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا.

ضوابط تنظيم ساعات العمل 

وفق القانون المصري، لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل اليومية 8 ساعات أو 48 ساعة أسبوعيًّا، ويجب أن تتخلل يوم العمل فترات راحة مناسبة.

ويحصل العامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، عادة تكون يوم الجمعة، بالإضافة إلى إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا لمن أمضى عامًا في الخدمة، مع إجازات الأعياد الرسمية والمرضية المنصوص عليها قانونًا.

ويلزم قانون العمل أصحاب الأعمال بتوفير بيئة آمنة وصحية للعاملين، تتضمن وسائل الحماية والسلامة المهنية، وتفادي أي مخاطر تهدد الصحة أو الحياة، سواء كانت ناتجة عن المعدات أو ظروف التشغيل.

ويشترط القانون أن يسجِّل صاحب العمل كل عامل لديه في نظام التأمينات الاجتماعية، ما يضمن للعامل حقوقًا في حالات:

العجز الكلي أو الجزئي

الوفاة

البطالة

التقاعد


وتمثل هذه المظلة الاجتماعية الضمان الأهم لاستقرار العامل وأسرته في مواجهة أزمات الحياة، ويحظر القانون بشكل صريح أي شكل من أشكال التمييز داخل بيئة العمل، سواء على أساس الجنس، أو الدين، أو الخلفية الاجتماعية، كما يمنع تسريح العامل تعسفيًّا دون أسباب قانونية واضحة، ويمنح العامل حق اللجوء إلى المحكمة العمالية لطلب التعويض أو العودة للعمل.

حق العامل في التدريب والتطوير

من الحقوق المهمة التي يرسّخها القانون، إتاحة فرص التدريب والتأهيل المهني للعاملين، بما يضمن تطوير مهاراتهم ورفع كفاءتهم، ويزيد من فرصهم في التدرج الوظيفي وتحسين شروط العمل.

ولا يقف قانون العمل عند حدود تحديد الأجور أو الإجازات، بل يؤسس لمنظومة تحفظ كرامة العامل، وتضمن توازن العلاقة بين صاحب العمل والعامل، في إطار من الإنصاف القانوني والمساواة المهنية.
ولكي تتحقق هذه الضمانات، لا بد أن يكون العامل واعيًا بحقوقه ومدركًا لواجباته، وألا يتردد في المطالبة بها عبر السبل القانونية المشروعة.

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قانون العمل حقوق العامل ساعات العمل البطالة حق العامل فرص التدريب

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