الأحد 06 يوليو 2025
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رياضة

مصدر بالأهلي: محمد شكري سيتواجد في معسكر تونس

محمد شكري
محمد شكري

قال مصدر داخل الأهلي إن محمد شكري صفقة الأهلي المنتظر الإعلان عنها قريبا سيتواجد في معسكر تونس المرتقب استعدادا للموسم الجديد بعد الاتفاق مع ناديه سيراميكا كليوباترا على شرائه بشكل نهائي. 

وأنهى مسؤولو النادي الأهلي إجراءات السفر إلى تونس استعدادا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد يوم 18 يوليو الجاري والذي يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية منها مواجهة النجم الساحلي. 

من ناحية أخرى يترقب النادي الأهلي موافقة نادي الريان القطري على شروطه المالية لإتمام صفقة بيع وسام ابو علي مهاجم الأهلي مقابل 12 مليون دولار في انتقالات الصيف الحالية وذلك بعد جلسة مفوض الريان القطري في القاهرة مع مسؤولي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية. 

 

أرقام وإنجازات وسام أبو علي مع الأهلي  

وسام أبو علي مع الأهلي منذ انضمامه للفريق شارك في 60 مباراة في جميع البطولات، بواقع 4244 دقيقة، نجح خلالها في إحراز 38 هدفا، وصنع 10 آخرين. 

وعلى صعيد الألقاب، نجح المهاجم الفلسطيني في الحصول على لقبين للدوري المصري الممتاز، ولقب دوري أبطال إفريقيا، ولقب كأس السوبر المصري، ولقب كأس القارات الثلاثة. 

كما حصد أبو علي لقب هداف الدوري الممتاز موسم 2023ـ2024، برصيد 18 هدفا. 

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الأهلي محمد شكري اخبار الأهلي

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