عاطل متهم بالتشاجر داخل مكتب محامٍ في الزيتون: "عاوزين يمضوني على إيصالات أمانة"

أمرت نيابة الزيتون بجبس عاطل متهم بإطلاق النار والتشاجر مع زوجته واثنين من أقاربها بمكتب محامٍ أثناء عقد جلسة عرفية للتصالح في قضايا إقامتها الزوجة ضد المتهم، مما أسفر عن إصابة المتواجدين 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت مباحث قسم شرطة الزيتون تلقت بلاغا من الأهالي يفيدون بسماع دوي طلقات نارية بمكتب محامي بالمنطقة على الفور انتقلت قوة أمنية الي مكان البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم والمصابين حضروا إلى مكتب المحامي لحضور جلسة عرفية لعقد الصلح بين الأول وزوجته التي تقيم ضده عدة دعاوى بتوكيل المحامي.

وأضافت التحريات أثناء نقاشهم نشب بينهم خلافات أخرج على إثرها الزوج سلاحا ناريا من بين طيات ملابسه وأطلق عدة أعيرة نارية في الهواء فأصاب المتواجدين برش خرطوش.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والقبض على المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة قائلا "عايزين يمضوني على إيصالات أمانة وياخدوا شقتي بالعافية".

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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