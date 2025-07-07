الإثنين 07 يوليو 2025
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انفوجراف

تعديلات اشترطتها المقاومة لإتمام صفقة تبادل الأسرى الإسرائيليين (إنفوجراف)

حماس،فيتو
حماس،فيتو

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تعديلات اشترطتها المقاومة لإتمام صفقة تبادل الأسرى الإسرائيليين (إنفوجراف)

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