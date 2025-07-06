حالة المرور اليوم، كثافات في مصر الجديدة ومدينة نصر والهرم

سجلت محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الأحد، حالة من التكدسات والاختناقات المرورية المتفاوتة في عدة محاور رئيسية، تزامنًا مع بداية الأسبوع وتوجه الموظفين والطلاب إلى وجهاتهم، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية لتيسير الحركة وتخفيف الأحمال.

تفاصيل الحالة المرورية

في القاهرة: شهد محور صلاح سالم تباطؤًا ملحوظًا خاصةً في محيط نفق الأزهر ومناطق مدينة نصر، فيما سجل كوبري 6 أكتوبر كثافات متوسطة من الاتجاهين، خاصة للقادمين من الجيزة باتجاه وسط البلد.

وحول الطريق الدائري لوحظت كثافات في قطاعات المنيب، المريوطية، والتجمع الأول، مع بطء عند المداخل والمخارج.

وشهدت شوارع وسط القاهرة رمسيس – التحرير – طلعت حرب، حركة طبيعية مع تباطؤ طفيف في بعض التقاطعات، كما شهدت شوارع مدينة نصر ومصر الجديدة مثل شارع الطيران ومكرم عبيد كثافات مرورية متحركة.

في الجيزة: شارعا فيصل والهرم سجلا كثافات تقليدية في أوقات الذروة، خصوصًا قرب ميادين المساحة والطلبية، وشارع السودان تخللته كثافات متفرقة من البحوث وحتى جامعة القاهرة، وكوبري الجيزة المعدني شهد تباطؤًا في الاتجاهين.

أما محور 26 يوليو واجه ازدحامًا ملحوظًا خاصة للقادمين من 6 أكتوبر إلى ميدان لبنان، والطريق الدائري (قطاع الجيزة) تركزت الكثافات عند مناطق المنيب وكرداسة وأكتوبر.

ودفعت إدارتا مرور القاهرة والجيزة بسيارات الإغاثة والدوريات الراكبة، بالإضافة إلى الأوناش السريعة للتعامل مع الأعطال المفاجئة والحوادث البسيطة وتتم متابعة الحالة لحظيًا من خلال الكاميرات وغرف العمليات المركزية، لضمان التدخل الفوري عند الحاجة.

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