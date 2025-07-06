مبابي وديمبيلي يخلدان ذكرى جوتا أمام دورتموند وبايرن ميونخ

حرص الفرنسي كيليان مبابي على تخليد ذكرى الراحل ديوجو جوتا لاعب ليفربول، بعد الهدف الذي سجله في مباراة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند الألماني.



وتغلب ريال مدريد على بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مواجهة قوية بـ كأس العالم للأندية، على ملعب "ميتلايف".

وسجل مبابي هدف ريال مدريد الثالث، وعقب الهدف أشار بيديه بالرقم 20، إشارة لرقم قميص الراحل جوتا، الذي تعرض لحادث مفجع يوم الخميس الماضي.

وكان عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان قام بتخيلد ذكرى جوتا واحتفل على طريقته بعدما سجل في مباراة الفريق أمام بايرن ميونخ الألماني مساء السبت.

وضرب ريال مدريد موعدا مع باريس سان جيرمان في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، يوم الأربعاء المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ورحل جوتا عن عالمنا هو وشقيقه أندريه سيلفا، إثر حادث سيارة مروع، في إسبانيا، خلال توجهه للسفر لمعسكر ليفربول التدريبي.



وأقيمت جنازة جوتا وشقيقه أمس السبت، بحضور أفراد أسرته وزوجته، مع عدد كبير من لاعبي ليفربول ومنتخب البرتغال، وعدد من لاعبي كرة القدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.