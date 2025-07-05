بطلب من رونالدو، النصر السعودي يسعى للتعاقد مع نجم ريال مدريد

تحرك نادي النصر السعودي، صوب إسبانيا من أجل التعاقد مع رودريجو جوس نجم ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2025.

ووفقا لـ صحيفة "اليوم" السعودية فإن إدارة النصر وضعت النجم البرازيلي رودريجو جوس على رأس أولوياتها لتدعيم الخط الأمامي، بتوصية مباشرة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق.

وأكدت الصحيفة، أن النصر قدم شيكا على بياض أملا في إقناع اللاعب بالانضمام للفريق خاصة أنه يمتلك عددا كبيرا من العروض.

وواصلت:" رودريجو أبلغ ممثلي نادي النصر بأنه يفضل خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي حال رحيله عن ريال مدريد هذا الصيف.

وأتمت: إدارة النصر لن تستسلم وبعثت برسالة حاسمة إلى المقربين من رودريجو جاءت كالتالي: "نريد رودريجو.. وسنقدم عرضا لا يمكن رفضه.

انفراجة كبيرة في مفاوضات النصر مع جيسوس

فيما اقترب نادي النصر السعودي من حسم تعاقده مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، خلفا للإيطالي ستيفانو بيولي.

ووفقا لـ الرياضية" السعودية، فإن المحادثات بين إدارة النصر وجيسوس تسير بشكل إيجابي، حيث تم الاتفاق على أغلب بنود التعاقد، ويتبقى فقط التوقيع الرسمي، المتوقع أن يتم خلال الساعات المقبلة، إما يوم السبت أو الأحد كحد أقصى.

موعد بدء جيسوس مهمته مع النصر

ومن المقرر أن يبدأ جيسوس مهمته رسميا مع العالمي يوم 17 يوليو الجاري، مع انطلاق فترة الإعداد التي تمتد حتى 11 أغسطس المقبل، استعدادًا للمشاركة في كأس السوبر السعودي الذي يُقام في هونج كونج.

وبحسب الصحيفة، تم الاتفاق على أن يحصل جيسوس على راتب سنوي يبلغ 7 ملايين يورو، أي ما يعادل نصف ما كان يتقاضاه خلال فترته السابقة مع نادي الهلال السعودي.

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