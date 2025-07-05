السبت 05 يوليو 2025
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خارج الحدود

حركة المجاهدين الفلسطينية تشيد بدور حماس بمفاوضات وقف إطلاق النار على غزة

حماس،فيتو
حماس،فيتو

أشادت حركة المجاهدين الفلسطينية بالموقف الوطني المسؤول الذي أبداه الوفد الفلسطيني المفاوض بقيادة  حماس، والذي ينم عن حرص ومسؤولية عالية حيث تحلى بالجدية والمرونة في سبيل إنجاح جهود الوسطاء لوقف الحرب  علي قطاع غزة.

كما ثمنت كل الجهود الدؤوبة الهادفة لوقف حرب الإبادة المسعورة على الشعب الفلسطيني.

 وطالبت الضامنين والوسطاء بتحمل مسؤولياتهم تجاه جدية الموقف الفلسطيني، وضرورة إلزامهم للعدو بالاتفاق.

وقبا وقت سابق أعلنت حركة حماس أنها أجرت اتصالات مع الفصائل، للتنسيق بشأن الرد على ورقة الإطار لوقف العدوان على غزة وآليات تنفيذه.


وأوضحت الحركة حماس أن الاتصالات مع الفصائل أسفرت عن توافق وطني موحد داعم لموقف قوى المقاومة الفلسطينية.

وأضافت الحركة  "قدمنا إلى الوسطاء ردنا الذي صيغ بالإجماع، وبروح إيجابية بعد المشاورات مع الفصائل".

وفي سياق آخر دعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مساء اليوم، الدول العربية والإسلامية ومنظمة الأمم المتحدة إلى التحرك الفوري والفاعل، لوقف ما وصفته بـ"جرائم الحرب" التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة.

نداء عاجل إلى العالم العربي والإسلامي

وطالبت الحركة في  بيان رسمي، الدول العربية والإسلامية بالقيام بواجبها الأخلاقي والإنساني والقانوني، والتحرك لوقف العدوان المتواصل على غزة، الذي أدى إلى سقوط المئات من الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.

مطالبة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها

كما دعت حماس الأمم المتحدة إلى التحرك الجاد والفوري لحماية المدنيين الفلسطينيين، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووقف ما وصفته بـ"الصمت الدولي المخزي" تجاه ما يجري من مجازر يومية.

وأكدت الحركة أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمّل المسؤولية الكاملة عن تصعيد العدوان، مشيرة إلى أن استمرار الصمت الدولي يُعد ضوءًا أخضر لمزيد من الجرائم

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