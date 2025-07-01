الثلاثاء 01 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يكشف سر استياء إيلون ماسك ويلمح لتعرضه لخسائر كبيرة

ترامب وإيلون ماسك،
ترامب وإيلون ماسك، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، يشعر بالاستياء بعد أن فقد امتيازات ضريبية كانت ممنوحة لـ السيارات الكهربائية ضمن مشروع قانون الضرائب والإنفاق الأخير.

 

ترامب: إيلون ماسك مستاء بعد فقدانه التفويض الخاص بالسيارات الكهربائية

وأضاف ترامب:"إيلون ماسك مستاء لأنه فقد التفويض الخاص بالسيارات الكهربائية  لكنه قد يخسر أكثر من ذلك بكثير".

 

تصريحات مثيرة للجدل لترامب ضد صديقه إيلون ماسك

وتعكس تصريحات ترامب توترًا متجددًا في العلاقة بينه وبين ماسك، الذي كان قد اتخذ مواقف متقلبة سياسيًا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد استحواذه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، وتفاعله المتزايد مع القضايا السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة.

ويُعتقد أن مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي تم تمريره مؤخرًا قد ألغى أو قلص بعض الحوافز الفيدرالية التي كانت تمنح لصانعي السيارات الكهربائية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب الرئيس الأمريكى إيلون ماسك مشروع قانون الضرائب والإنفاق شركة تسلا السيارات الكهربائية

مواد متعلقة

‌‏ترامب: سأبحث مع نتنياهو ملفي إيران وغزة

أول رد من إيلون ماسك على تهديد ترامب: اقطعوا كل شيء الآن

أغلق دكانك وعد إلى مسقط رأسك، ترامب يبدأ تضييق الخناق على ماسك

بسبب قانون الإنفاق المجنون، إيلون ماسك يهدد بتأسيس حزب سياسي جديد
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وLM بدءا من اليوم

رئيس النواب يفتح النار على الحكومة بسبب الإيجار القديم (تفاصيل)

قانون الإيجار القديم، صدام بين النواب ووزيرة التنمية المحلية بسبب الأراضي البديلة

في الذكرى الـ89 لميلاده، محطات في حياة الشيخ عبد الواحد زكي راضي، صاحب أول مصحف مسجل صوتا وصورة

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

رئيس النواب عن تعديل قانون الإيجار القديم: لسنا في عجلة من أمرنا

بتروجت يفوز على إنبي ويتوج بطلا للدوري الممتاز لـ تنس الطاولة

انخفاض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في أول أيام شهر يوليو 2025

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في أول أيام شهر يوليو 2025

أسعار الذهب تقفز 50 جنيها (آخر تحديث)

أسعار الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في الذكرى الـ89 لميلاده، محطات في حياة الشيخ عبد الواحد زكي راضي، صاحب أول مصحف مسجل صوتا وصورة

من قصص القرآن الكريم.. حكاية سيدنا هود مع أقوى أهل الأرض

توقيت ساعة الإجابة في يوم عاشوراء

المزيد
الجريدة الرسمية