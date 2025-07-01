ترامب يكشف سر استياء إيلون ماسك ويلمح لتعرضه لخسائر كبيرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، يشعر بالاستياء بعد أن فقد امتيازات ضريبية كانت ممنوحة لـ السيارات الكهربائية ضمن مشروع قانون الضرائب والإنفاق الأخير.

ترامب: إيلون ماسك مستاء بعد فقدانه التفويض الخاص بالسيارات الكهربائية

وأضاف ترامب:"إيلون ماسك مستاء لأنه فقد التفويض الخاص بالسيارات الكهربائية لكنه قد يخسر أكثر من ذلك بكثير".

تصريحات مثيرة للجدل لترامب ضد صديقه إيلون ماسك

وتعكس تصريحات ترامب توترًا متجددًا في العلاقة بينه وبين ماسك، الذي كان قد اتخذ مواقف متقلبة سياسيًا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد استحواذه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، وتفاعله المتزايد مع القضايا السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة.

ويُعتقد أن مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي تم تمريره مؤخرًا قد ألغى أو قلص بعض الحوافز الفيدرالية التي كانت تمنح لصانعي السيارات الكهربائية

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