تاريخ الدكتور عمار علي حسن!

قال لي صديقي وهو يبدي دهشته بأنفاسه وصوته عبر الهاتف: شفت اللي كاتبه الدكتور عمار علي حسن؟! قلت: عن أي موضوع؟! كتابات الدكتور عمار غزيرة.. قال: عن الإقطاعيين! قلت: وما المناسبة؟ هل اقترب عيد الفلاح؟! هل هاجم أحد الإصلاح الزراعي؟! قال وبضحكة خبيثة استفزتني: فلاح مين والناس نايمين.. ده بيمدح في الاقطاع!!



قلت: أرسل لي ما كتبه لكي أفهم.. وقد كان! استرجع د. عمار إحدى زيارته قبل سنوات لإحدى قرى مركز نبروه بالدقهلية.. وكيف عرض عليه مضيفه أن يزورا قصر البدراوي عاشور الشهير.. رحب بالعرض وهناك قال له من بالقصر هل تريد رؤية غرفة التعذيب التي قالوا عنها؟!

فمر على الغرفة ولم يجد شيئا ثم أبلغه بعض الموجودين بكذب كل المزاعم حول القصر وحول العائلة وحول أحداث قرية بهوت الشهيرة عام ١٩٥١ والتي استوحيت منها قصة فيلم الأرض وطبعا الفيلم نفسه!! والتي حوصرت لخمسة وأربعين يوما بأوامر الباشا وزير الداخلية وقتها فؤاد سراج الدين.. فشقيقته زوجة أحد أبناء عاشور وكانت وقت الاحداث بالقصر الذي ثارت بهوت ضده وحاصروا القصر للافراج عن خمسين رجلا سجنوا بداخله بعد ان اكتشف الباشا أن محصول القمح أقل مما أراد.. قتل من قتل وعذب من عذب!



الأحداث كلها قبل ثورة يوليو.. فكيف تم تلفيقها؟! كتب صلاح جاهين أول قصائده التي عرفته بالناس فكيف الاحداث ملفقة؟! صرخ صلاح جاهين عام 1951 يقول ضمن ما يقول:

هما دول كانوا غداكو في شقاكوا... يوم بحاله

وف صفاري شمس وقفت الفيسان

والأرض نضفت.. وأنتوا أبدانكوا اللي عجفت

جريتوها ع الخرايب والزرايب

ياللي قاعدين ع البيبان كل مفرق من زمان

خشوا ناموا في أمان..

واستعدوا للكفاح في الصباح "

فكيف يكون تلفيق؟! كتب نجيب سرور ياسين ببهية.. صحيح في الستينيات لكنها مستوحاة منها أيضا.. فكيف يكون تلفيق؟! فؤاد حداد يبحث عن صلاح جاهين ويضمه لجمعية الشعراء الجدد وقتها ويكتب عنه بيرم التونسي ويتنبأ بمستقبل واعد.. فكيف يكون تلفيق؟!

عبد المجيد بك البدراوي عاشور وسط رجال البوليس وأمام الاهالي يصوب بندقيته ويطلق نيرانه فيسقط شهيد بهوت الأول محمد أبو الريش؟! اسمه في المحاضر والنيابات وشهادات وفيات وزارة الصحة فكيف يكون تلفيق؟!



عبد العزيز بك البدراوي عاشور يحمل البندقية الثانية ويقتل بها الشيخ غازي العجمي! ليكون ثاني الشهداء.. واسمه في المحضر وسجلات النيابات ووفيات وزارة الصحة.. فكيف يكون تلفيق؟!

محيي الدين بك البدراوي عاشور عضو البرلمان يصرخ داخله اثناء مناقشة الأحداث على العدد القليل من القتلى ليبدي ندمه ويقول قوله الذي سجل عليه: “لو كنت حاضرًا أثناء الحوادث لقتلت جميع الفلاحين فهؤلاء فلاحون كلاب”!



الكلام في البرلمان والمضابط موجودة والصحف نقلت ما جري فمندوبيها موجودون.. فكيف يكون تلفيق؟!

أي تاريخ هذا الذي يريدون تقديمه للناس؟! وللأجيال الجديدة ؟! ومن من؟! ما الذي جري للدكتور عمار؟

للرد.. في الغد.. بقية

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