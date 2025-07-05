السيسي يوجه الحكومة بإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في مناطق أعمال رفع الكفاءة والصيانة

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي، في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت.

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