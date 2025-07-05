طارق فهمى: إيران وإسرائيل فى "استراحة محارب" وحجم الخلاف بينهما كبير

أكد الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه من المبكر القول بأن الحرب بين إيران وإسرائيل انتهت، لافتا إلى أننا نبدأ مرحلة جديدة من المواجهات ربما تكون عنوانها "استراحة محارب"، مشيرا إلى أن حجم القضايا محل الخلاف بين الطرفين كبيرة وعديدة.

الحرب بين إيران وإسرائيل



وأضاف استاذ العلوم السياسية، أن حجم القضايا بين الطرفين ترتبط بمستقبل ومسار البرنامج النووى الإيراني والبرنامج الصاروخى أيضا موضحا إلى أنه حتى الأن حدث تجاذب وان هناك تشكيك فى الضربة ورد بعدها الرئيس الأمريكي ترامب لكن هذا الأمر سيعلن بعد قليل.



وتابع طارق فهمى، أن هناك مؤسسات فى أمريكا منها الكونجرس الامريكى وسيحضر الرئيس هناك ووزير دفاعه وسيتم سؤاله عن هذا الأمر فقد يكون هناك تجاذب هناك ربما يغير فى التعامل مع الملف الايرانى من قبل أمريكا.



وأشار استاذ العلوم السياسية، إلى أن هناك مفاوضات ستجرى خلال الأيام المقبلة حول موضوع تخصيب اليورانيوم، مشيرا إلى أن هناك تفاصيل عديدة بالتالى سيكون هناك مشكلة متعلقة بالجانب الإيرانى.

وأضاف فهمى أن المماطلة والتسويف فى الوقت استراتيجية إيرانية الجميع يعلمها موضحا أن أخطر أمر هو تهديد إيران بعد أن يكون قد تم الاستقرار الداخلى داخل إيران سيكون هناك بعض الحلول وهى ان ينسحبوا من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وأما أن يرفضوا التعامل مع الوكالة الدولية وهذا الرفض سيطرح كثير من الأمور المتعلقة بإدارة المشهد بالتالى ما زلنا فى المرحلة الأولى.

العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران



وأوضح فهمى: السؤال هنا، هل من الممكن أن تستأنف العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران؟، فهو أمر وارد،لافتا إلى أن أمريكا لن تنخرط فى عمل عسكرى كبير وقامت بالضربات الرمزية التى ضربت المفاعلات فى إيران، لكن لا نعلم ما الذى حدث هناك.

وتابع، أمريكا ستترك إسرائيل لانه سيكون هناك مسارين للتعامل من إسرائيل مسار يقوده نتنياهو باستكمال النصر وهو تحدث عن مصير تاريخى ولكن إذا توتر الوضع الداخلى وتعالت نبرة أن ما تحقق كان ليس كثير وان ترامب خدع الجمهور الأمريكي والاسرائيلى من الممكن أن نتنياهو يقفز على موضوع المحاكمة إلى استكمال العمل العسكرى تجاه إيران.

وأوضح طارق فهمى، أن الايرانين سيشتروا الوقت لاستتيعاب ما جرى وأيضا الايرانين لهم حسابات أخرى وموضوع شراء الوقت للوصول إلى العتبة النووية أو أن يقوموا بالخيار الأخير وهو عملية تفجير للتأكيد على امتلاكهم النووى وبالتالى يحسم الأمر ويتوقف وهى عملية تجربة نووية.



وأكد استاذ العلوم السياسية، أن هناك قواعد فى التعامل مع النووى مثلما حدث مع الكوريين، موضحا أن المشهد لا يزال فى مراحله الأولى ولا يزال هناك سيناريوهات ومشاهد متعدده ونشوة الانتصار لدى الطرفين سيتم مراجعتها داخل أمريكا وداخل إسرائيل.

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