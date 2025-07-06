الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

بدء تسليم وحدات بمشروع "سكن مصر" للفائزين بمدينة غرب قنا الجديدة

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم تسليم وحدات سكنية بمشروع سكن مصر للفائزين بمدينة غرب قنا الجديدة، اعتبارًا من الأحد المقبل 6/7/2025، على أن يستمر تسليم الأراضي حتى يوم الخميس 31/7/2025، في أيامٍ محددة وفقًا للمعلن من جهاز مدينة غرب قنا الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، حرص الوزارة على دفع العمل بالمشروعات المختلفة ومنها مشروعات المرافق والطرق والخدمات بمناطق تسليم الوحدات، وتوفير سبل الدعم للمستفيدين بالأراضي والوحدات ولا سيما بمدن الصعيد، بهدف تحقيق التنمية المطلوبة بمدن الصعيد.

وأوضح المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة غرب قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارة 1، يوم الأحد 6/7/2025، ووحدات بالعمارة 2، يوم الإثنين 7/7/2025، ووحدات بالعمارة 3، يوم الثلاثاء 8/7/2025، ووحدات بالعمارة 4، يوم الأربعاء 9/7/2025، ووحدات بالعمارة 5، يوم الخميس 10/7/2025، ووحدات بالعمارة 6، يوم الأحد 13/7/2025، ووحدات بالعمارة 7، يوم الإثنين 14/7/2025، ووحدات بالعمارة 8، يوم الثلاثاء 15/7/2025، ووحدات بالعمارة 13، يوم الأربعاء 16/7/2025، ووحدات بالعمارة 15، يوم الخميس 17/7/2025.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارة 39، يوم الأحد 20/7/2025، ووحدات بالعمارة 40، يوم الإثنين 21/7/2025، ووحدات العمارة 20، يوم الثلاثاء 22/7/2025، ووحدات بالعمارة 12، يوم الأربعاء 23/7/2025، ووحدات بالعمارة 22، يوم الإثنين 28/7/2025، ووحدات بالعمارة 23، يوم الثلاثاء 29/7/2025، وتخصيص يومي الأربعاء 30/7/2025، والخميس 31/7/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الاسكان والمرافق المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق

الأكثر قراءة

مسلسل فات الميعاد الحلقة 17، القبض على أحمد مجدي

تفاصيل عرض شتوتجارت الألماني للتعاقد مع موهبة الأهلي

ريال مدريد يتخطى دورتموند بصعوبة ويتأهل لمواجهة باريس سان جيرمان في مونديال الأندية

ضربها بالقلم، القبض على شاب اعتدى على سيدة بمحطة مترو السادات

حريق بجراج ملك لبرلماني في أبو النمرس

خبراء يكشفون للحكومة بدائل لـ الطريق الإقليمي بعد غلقه

أبهرت العالم بإنجازها وكرمها محافظ بني سويف، عالمة الفيزياء إلهام فضالي تحتفل بزفافها

بعد توجيهات الرئيس، وزير النقل يتفقد غدا أعمال صيانة الطريق الإقليمي

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأحد 6 - 7 - 2025

120 ألف جنيه تراجعا في أسعار سيارات بيجو خلال شهر يوليو 2025

انخفاض يصل لـ 34 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار السبائك اليوم السبت في الأسواق 5- 7- 2025

المزيد

انفوجراف

الناجي الوحيد يروي تفاصيل مثيرة عن حادث الإقليمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 6 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 6 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية