السبت 05 يوليو 2025
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عقارات

بدء تسليم دفعة جديدة من شقق جنة للفائزين بالمنصورة الجديدة غدا

شقق الإسكان
شقق الإسكان

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة " 34 عمارة سكنية" بمشروع جنة بالمرحلة الأولى للفائزين بمدينة المنصورة الجديدة، اعتبارًا من غدا الأحد 6 /7/ 2025، وحتى يوم الخميس 7 /8/ 2025، وذلك في مواعيد محددة وفقًا للمعلن من جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة.

 وأوضح المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم الوحدات بالمنطقة الثانية بالعمارتين 63 – 64، يوم الأحد 6 /7/ 2025، ووحدات العمارتين 65 – 66، يوم الإثنين 7 /7/ 2025، ووحدات العمارتين 67 – 68، يوم الثلاثاء 8 /7/ 2025، ووحدات العمارتين 69 – 70، يوم الأربعاء 9 /7/ 2025، ووحدات العمارتين 71 – 72، يوم الخميس 10 /7 /2025، ووحدات العمارتين 73 – 87، يوم الأحد 13/7/2025، ووحدات العمارتين 88 – 89، يوم الإثنين 14 /7/ 2025، ووحدات العمارتين 96 – 102، يوم الثلاثاء 15 /7/ 2025، وتم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 16 و17 /7/ 2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات جنة بالمنطقة الثالثة بالعمارتين 81 – 82، يوم الأحد 20 /7/ 2025، ووحدات العمارتين 83 – 84، يوم الإثنين 21 /7 /2025، ووحدات العمارتين 85 – 86، يوم الثلاثاء 22 /7/ 2025، ووحدات العمارتين 61 – 62، يوم الأربعاء 23 /7/ 2025، ووحدات العمارتين 69 – 78، يوم الأحد 27 /7/ 2025، ووحدات العمارتين 8 – 19، يوم الإثنين 28 /7/ 2025، ووحدات العمارتين 20 – 21، يوم الثلاثاء 29 /7/ 2025، ووحدات العمارتين 22 – 23، يوم الأربعاء 30 /7/ 2025، ووحدات العمارتين 24 – 79، يوم الخميس 31 /7/ 2025، كما تم تخصيص الأيام من الأحد 3 /8/ 2025: الخميس 7/ 8 /2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابق.

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