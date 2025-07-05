المحامين: إرجاء الإضراب الشامل لفتح باب التفاوض مع رؤساء محاكم الاستئناف الجدد

قرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، وبمشاركة نقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية، إرجاء تنفيذ الإضراب الشامل عن الحضور أمام كافة محاكم الجمهورية، والذي كان مقرر له يومي ٧و٨ يوليو الجاري، لفتح باب التفاوض مع رؤساء محاكم الاستئناف الجدد.

اجتماع مجلس المحامين ونقباء الفرعيات



وعقد نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، من أجل اتخاذ القرار اللازم في شأن تنفيذ قرار الاستطلاع الذي جاء بالامتناع عن الحضور أمام كافة محاكم الجمهورية يومي ٧و٨ يوليو الجاري، وفي ظل إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، والمستشارين رؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض.

أزمة المحامين مع الرسوم القضائية

وصدر عن الاجتماع بيانًا مشتركًا جاء فيه: "في ضوء كافة الإجراءات والمتغيرات التي قامت بها النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية من أجل حسم المشكلة المتعلقة بالرسوم غير الدستورية المسماة برسوم الخدمات المميكنة، وفي ظل ما قطعناه من شوط طويل في هذا الإطار، وذلك على النحو الذي اتصل به علم القاصي والداني، وخلال البيانات العديدة التي صدرت عن النقابة العامة في هذا الشأن".

وأضاف البيان: "وفي ظل إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، والسادة المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض، وما لمسه مجلس النقابة من عدد من الجهات المعنية من رغبة جادة في إعادة مواصلة الحوار من أجل اجتياز هذه الأزمة، بما يحقق صالح الوطن والمواطنين".



وتابع: "الأمر الذي على هديه؛ فقد دعا النقيب العام لاجتماع مشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية يوم السبت، من أجل اتخاذ القرار اللازم في شأن تنفيذ قرار الاستطلاع الذي تم بالامتناع المزمع القيام به يومي ٧و٨ يوليو الجاري وفي ظل هذه المتغيرات القضائية".



واستطرد: "لذلك وبعد طرح الأمر للحوار والمناقشة بما يحقق الصالح العام لمهنة المحاماة وصالح الوطن والمواطنين؛ فقد استقر الرأي على إرجاء تنفيذ الإضراب لميعاد يتم تحديده فيما بعد في ضوء ما يستجد من أحوال ومشاورات مع السادة رؤساء محاكم الاستئناف الجدد توصلًا لحل مشكلة هذه الرسوم".

واختتم: "وتعلن نقابة المحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية أنها تحرص كل الحرص على أمن هذا البلد الأمين وحقوق المواطنين".





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