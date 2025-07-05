السبت 05 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

عرض "العائلة الحزينة" في مهرجان الفرق المسرحية على "السامر" الليلة

مسرح السامر، فيتو
مسرح السامر، فيتو

يشهد مسرح السامر بالعجوزة، في السابعة من مساء اليوم السبت، عرض "العائلة الحزينة"، وهو آخر عروض المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته السابعة والأربعين، والمقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان.

عرض العائلة الحزينة 

العرض لفرقة قصر ثقافة الإسماعيلية، عن نص الكاتب برانيسلاف نوشيتش، إعداد وأشعار د. طارق عمار، وإخراج أحمد كمال، وتدور أحداثه في إطار درامي حول مجموعة من المواقف التي تكشف زيف المشاعر الإنسانية نتيجة للطمع والأنانية وتحكم المصلحة في سلوكيات الأفراد.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية 

يقام المهرجان بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويديره الكاتب سامح عثمان، وتنفذه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

وتضم لجنة تحكيم المهرجان: الناقد المسرحي د. محمد سمير الخطيب، الموسيقار د. طارق مهران، المخرج د. سيد خاطر، مهندس الديكور حازم شبل، والمخرج أحمد البنهاوي.

وشارك في المهرجان 26 عرضا مسرحيا من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، قدمت بالمجان للجمهور على مدار 17 يوما.
ومن المقرر أن تختتم الفعاليات، غدا الأحد في الثامنة مساء على مسرح السامر، ويشهد الحفل إعلان التوصيات وتوزيع الجوائز الخاصة بالمهرجان، والأخرى الخاصة بفرق التجارب النوعية.

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