السبت 05 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

محمد أنور وكريم عفيفي ينضمان لأسرة فيلم "الست لما" بطولة يسرا

أسرة عمل فيلم الست
أسرة عمل فيلم "الست لما"، فيتو

انضم الفنانان محمد أنور وكريم عفيفي إلى أسرة فيلم "الست لما" للنجمة يسرا والذي انطلق بعد عيد الأضحى ويتواصل تصويره حاليا للعرض خلال الفترة المقبلة، حيث بدأ الثنائي تصوير مشاهدهما في العمل نهاية الأسبوع المنصرم.

 

فيلم الست لما

 

فيلم "الست لما" من بطولة يسرا، ماجد المصرى، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوى، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مى حسن، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى حول عدد من قضايا المرأة.

 

يذكر أن محمد أنور يشارك في بطولة فيلمين جديدين منتظر عرضهما قريبًا الأول هو "بيج رامي" بطولة رامز جلال وبسمة بوسيل ومحمد عبد الرحمن ونسرين أمين ومحمود حافظ وهدى الاتربي وإخراج محمود كريم، والثاني "الشيطان شاطر" بطولة أحمد عيد وزينة ومحمود حميدة وعبد العزيز مخيون وإخراج عثمان أبو لبن.

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