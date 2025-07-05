وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظي المنوفية والجيزة تداعيات حادث الطريق الإقليمي

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تداعيات الحادث الذى وقع بالقرب من قرية منشأة القناطر بالجيزة على الطريق الإقليمى بالمنوفية (اتجاه القاهرة - الإسكندرية الصحراوي)، والذى أسفر عن وقوع عدد من الإصابات والوفيات بسبب تصادم سيارتى ميكروباص.

وأجرت الدكتورة منال عوض، عددا من الاتصالات الهاتفية مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لمتابعة تطورات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومتابعة جهود نقل المصابين للمستشفيات لتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

كما أجرت وزيرة التنمية المحلية اتصالًا مع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لرفع درجة الاستعداد بالمستشفيات القريبة من موقع الحادث والتى تقع فى دائرة المحافظة لاستخدامها فى حالة الطوارئ وتوفر جميع الإمكانيات اللازمة.

وتقدمت د.منال عوض بخالص تعازي الوزارة لأسر الضحايا والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين.

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