محافظ المنوفية يطمئن على مصابي الطريق الإقليمي بمستشفى الباجور العام

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالديوان العام، تداعيات وقوع حادث تصادم سيارتين " ميكروباص " علي الطريق الإقليمي بالقرب من قرية منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه وفور ورود الإخطار من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، توجه فورًا إلى مستشفي الباجور العام للاطمئنان الحالة الصحية للمصابين، موجهًا بسرعة التنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية وفرق الإسعاف والحماية المدنية لسرعة التعامل مع الحادث، ومكلفًا وكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات القريبة من الحادث لسرعة استقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم والتنسيق لنقل الحالات الحرجة للمستشفيات المتخصصة إذا لزم الأمر.

كما وجه محافظ المنوفية رئيس هيئة الإسعاف بتكثيف انتشار سيارات الإسعاف بمحيط موقع الحادث والعمل على نقل المصابين الى المستشفيات القريبة علي اقصي سرعة مع توفير أكياس الدم والأدوية اللازمة، مكلفًا مدير ادارة المرور بالتعامل الفوري مع أثار الحادث لتيسير الحركة المرورية ومنع تكدس السيارات.

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