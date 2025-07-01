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أخبار مصر

سيدة أعمال تتبرع برحلات عمرة لأسر ضحايا حادث طريق المنوفية

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو

تلقت وزارة التضامن الاجتماعي تبرعًا من إحدى سيدات الأعمال المصريات لصالح أسر ضحايا حادث طريق أشمون الذي وقع الجمعة الماضي.

وقررت سيدة الأعمال التبرع بقيمة رحلات عمرة لفردين من كل أسرة من أسر الضحايا والمصابين، على أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتنظيمها لأسر الضحايا.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر الأعمال، مؤكدة أن هذا الأمر يعكس حجم التكافل والتعاون بين أفراد الشعب المصري.

يشار إلى أن سيدة الأعمال المتبرعة طلبت من الوزارة عدم الإفصاح عن اسمها وتسجيل التبرع من فاعل خير.

وكان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شهد الجمعة الماضي، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر  عن مصرع 18 فتاة، والسائق، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.

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الأعمال المصري الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن حادث طريق المنوفية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي محافظة المنوفية وزيرة التضامن الاجتماعي

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