محافظ كفرالشيخ: خطة لتوفير منشآت رياضية متكاملة تخدم النشء والشباب

أكد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية للهيئات الشبابية والرياضية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبدعم كامل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن هذا التطوير يأتي ضمن خطة الدولة للنهوض بقطاع الشباب والرياضة وتوسيع قاعدة الأنشطة الرياضية.

أوضح محافظ كفرالشيخ أنه تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لعدد من الملاعب بمراكز الشباب، وتم استلام ثلاثة ملاعب جديدة بعد تطويرها ورفع كفاءتها بالكامل، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير بيئة رياضية آمنة ومتطورة لأبنائنا، بما يعزز من قدراتهم ويدعم اكتشاف المواهب في مختلف الألعاب.

أسماء الملاعب المستلمة

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أن الملاعب التي تم استلامها شملت ملعب مركز شباب زراعة ميت علوان، وملعب مركز شباب صُروة بمركز قلين، بنظام النجيل الصناعي الخماسي، حيث بلغت تكلفة أعمال الإحلال والتجديد مليون جنيه، وتضمنت تعلية أرضية الملعب بارتفاع 80 سم، وتغيير النجيلة، وتركيب كشافات جديدة، وشبك سقف وحوائط، إلى جانب إنشاء إنترلوك محيط بالملعب.

كما تم استلام ملعب مركز شباب سيدي سالم بعد الانتهاء من أعمال تطويره، بتكلفة 700 ألف جنيه، شملت تغيير أرضية الملعب بنجيل صناعي، وتركيب سور حديدي، وتجديد شبك السقف والحوائط، وتنفيذ بلدورة بطول الملعب كحاجز فاصل بين الإنترلوك والنجيلة، وذلك تحت إشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والجهات المعنية.

وتابع محافظ كفرالشيخ أن خطة تطوير مراكز الشباب مستمرة، في ضوء توجيهات الدولة بتوفير منشآت رياضية متكاملة تخدم النشء والشباب، وتدعم استراتيجيات بناء الإنسان وتعزيز الانتماء، مقدمًا الشكر لكل من ساهم في إنجاز هذه المشروعات الحيوية لخدمة أبناء المحافظة.

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