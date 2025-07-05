وزير قطاع الأعمال العام في دمياط لتفقد عدد من المنشآت الصناعية والفندقية

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بمقر ديوان عام المحافظة، في مستهل زيارته للمحافظة لتفقد عدد من المنشآت الصناعية والأصول الفندقية التابعة لشركات الوزارة.

وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة في عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها تطوير الصناعات النسيجية، وتنمية الأصول الفندقية، وتنشيط السياحة الداخلية.

خطط الدولة الصناعية والسياحية

وأكد المهندس محمد شيمي أن محافظة دمياط تمثل نموذجًا مهمًا للتكامل بين خطط الدولة الصناعية والسياحية، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز دور شركاتها التابعة في المحافظة، انطلاقًا من موقعها المتميز وإمكانياتها الصناعية والبشرية الكبيرة. وأضاف أن هناك تنسيقًا دائمًا بين الوزارة والمحافظة لضمان التنفيذ السريع والفعّال لمشروعات التطوير، وتذليل أي تحديات قد تواجه فرق العمل، بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة.

من جانبه، أعرب الدكتور أيمن الشهابي، عن ترحيبه بزيارة وزير قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن المحافظة تدعم بشكل كامل المشروعات التي تنفذها الوزارة، مشيدا بالخطوات الجادة التي تتخذها الوزارة في دعم الصناعة الوطنية وإحياء وتطوير الأصول المملوكة للدولة.

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